BrochurePrint для Windows

BrochurePrint 1.0

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Программа BrochurePrint (Печать брошюры) предназначена для расчета последовательности страниц при печати текстового документа в виде брошюры. Возможен расчет для расположения 2 или 4 страниц на одной стороне листа, а также выбор варианта прямой или обратной последовательности расположения листов при печати обратной стороны.

Чтобы получить нужную последовательность, введите в верхнее текстовое поле количество страниц в вашем документе, выберите вариант расположения страниц на листе (2 или 4), а также порядок нумерации страниц для печати оборотной части листа. После нажатия на кнопку "Рассчитать" будут сформированы две последовательности страниц для печати на одной и на другой стороне бумаги.

Если выбран вариант размещения 4 страниц на одной стороне листа, то возможен вариант, когда нижняя часть последнего листа останется пустой. При прямой последовательности печати страниц на обороте листов это не приведет к смещению страниц (последний лист также будет полупустым). При обратной последовательности неполная запечатка листа может привести к смещению всех страниц. Поэтому в данном случае на листе, для которого не хватает страниц документа, дублируются уже существующие страницы. Это не ошибка программы, а необходимая мера для предотвращения неправильного размещения страниц при печати документа книжкой.

С помощью кнопок, расположенных рядом с номерами страниц, каждую последовательность можно скопировать в буфер обмена, чтобы затем вставить в окне настроек печати той программы, из которой будет распечатываться документ. Не забудьте предварительно добавить нужное количество пустых страниц до числа, кратного 4, а также задать в настройках печати требуемое расположение страниц на листе (2 или 4).

Скриншоты BrochurePrint:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПечать

Отзывы о программе BrochurePrint

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