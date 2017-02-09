Битва Героев: Орки и Зомби - увлекательная мобильная онлайн-игра, с помощью которой пользователь сможет погрузиться в захватывающую атмосферу, попробовать свои силы и испытать себя на прочность в суровой войне двух противодействующих сторон Орки Зомби и Драконы.

Игра предполагает схватки на Арене, в которых вы можете принимать непосредственное участие. Если вы еще до конца не уверены в своих силах, можно потренироваться и подготовиться к великим сражениям, совершая набеги на военные рыцарские отряды зомби, побеждать Драконов. Для получения материальных ресурсов, игроки могут грабить Купцов.

Для того чтобы провести время с интересом в игре, вам потребуется выход в Интернет, именно поэтому вы можете играть практически в любом месте, даже не дома. Стоит отметить, что регулярно стратегия пополняется новыми захватывающими событиями. Монстров и Орков в этой фэнтези игре по праву можно считать уникальными, они представляют интерес для опытных игроков и новичков.

Ключевая особенность игры заключается в том, что у участников битвы есть возможность вести переговоры с другими "Героями"- игроками с помощью чата в реальном времени. Вы можете быть уверены, что не заскучаете от такого общения, а при желании можно найти и единомышленников.

Основные достоинства игры: