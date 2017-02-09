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Битва Героев: Орки и Зомби для Android

Битва Героев: Орки и Зомби 1.0.0 для Android

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Описание Битва Героев: Орки и Зомби 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Битва Героев: Орки и Зомби 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (1,74 Мб) Скриншоты Битва Героев: Орки и Зомби 1.0.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Битва Героев: Орки и Зомби 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Битва Героев: Орки и Зомби 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Битва Героев: Орки и Зомби - увлекательная мобильная онлайн-игра, с помощью которой пользователь сможет погрузиться в захватывающую атмосферу, попробовать свои силы и испытать себя на прочность в суровой войне двух противодействующих сторон Орки Зомби и Драконы.

Игра предполагает схватки на Арене, в которых вы можете принимать непосредственное участие. Если вы еще до конца не уверены в своих силах, можно потренироваться и подготовиться к великим сражениям, совершая набеги на военные рыцарские отряды зомби, побеждать Драконов. Для получения материальных ресурсов, игроки могут грабить Купцов.

Для того чтобы провести время с интересом в игре, вам потребуется выход в Интернет, именно поэтому вы можете играть практически в любом месте, даже не дома. Стоит отметить, что регулярно стратегия пополняется новыми захватывающими событиями. Монстров и Орков в этой фэнтези игре по праву можно считать уникальными, они представляют интерес для опытных игроков и новичков.

Ключевая особенность игры заключается в том, что у участников битвы есть возможность вести переговоры с другими "Героями"- игроками с помощью чата в реальном времени. Вы можете быть уверены, что не заскучаете от такого общения, а при желании можно найти и единомышленников.

Основные достоинства игры:

  • Возможность играть в режиме онлайн и не требует длительного скачивания.
  • Доступный и максимально понятный интерфейс.
  • В особенностях такой программы за несколько минут может разобраться даже новичок, вам не придется тратить время на длительное изучение правил.
  • Качественная графика и ненавязчивое звуковое сопровождение.
  • Возможность попробовать себя в разных ролях, двигаться вперед по уровням.
  • Возможность общаться с другими игроками в игровом чате.
Скриншоты Битва Героев: Орки и Зомби:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG - Стратегии

Отзывы о программе Битва Героев: Орки и Зомби

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