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Стихии - Онлайн Битва для Android

Стихии - Онлайн Битва 1.0.0 для Android

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Описание Стихии - Онлайн Битва 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Стихии - Онлайн Битва 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (1,37 Мб) Скриншоты Стихии - Онлайн Битва 1.0.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Стихии - Онлайн Битва 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Стихии - Онлайн Битва 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Еще много лет назад жители Замели приклонялись перед стихиями природы, ублажая их подарками и песнями. Огненное пламя дает кругом свет, а Мрак уходит. Земля погрузилась в Пустоту, наверху течет Вода, которая наполнила трещины и расколы. Воздух придает Пустоту всем оставшимся элементам. Эти явления вместе образуют мир, где сегодня мы живем.

Во время начала игры Стихии - Онлайн Битва герой получает начальную раздачу карт, так называемых «базовых». В дальнейшем процессе можно найти уникальные и более значимые карты с помощью покупки различных наборов. Второй способ получения – во время игр на Арене. Они вручаются в качестве награды.

Валютой в игре является золото. С его помощью приобретаются наборы карт и становится доступным вход на Арену. Игровая валюта накапливается после выполнения предлагаемых миссий и при сражении на Арене.

Ключевые особенности игры:

  • Суммарная сила боевой колоды приравнивается к общему здоровью игрока;
  • Все карты относятся к стихиям: воздух, земля, огонь и вода;
  • Любая карта обладает неповторимым рисунком, наименованием и влиянием;
  • Сила увеличивается с повышение уровня карты;
  • Существует несколько карточных разновидностей: обычные и мифические. Наибольшему уровню карты соответствует высокая сила и качество;
  • Уровни повышаются за игровые деньги. Однако при поглощении карты стихией цена может уменьшается вплоть до нуля. Для этого достаточно кликнуть на нужную карту в игровой колоде или сумке, после чего станет видно наличие поглощающей карты;
  • В боях пользователи сражаются, делая удары сопернику имеющимися картами. Во время сражения выбирается определенна пара, которая несет урон. Высокий урон соответствует большой карте;
  • По древним законам природы стихии влияют друг на друга. Например, вода устраняет огонь, а он в свою очередь сжигает воздух. Воздух может сдувать землю, а земля присыпает воду.

После выполнения специальных миссий, можно получить важные награды: золото или серебро. Во время игры можно собрать несколько коллекций, за которые начисляются определенные бонусы. Коллекция может содержать все типы карт, которые были у персонажа за все время игры, даже если они отсутствуют.

Преодолевайте испытания, сражайтесь с боссами, а после каждой победы вам будут начисляться хорошие карты! Найдите самую сильную колоду карт, и вы станете Повелителем всех существующих природных стихий!

Скриншоты Стихии - Онлайн Битва:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG - Карточные

Отзывы о программе Стихии - Онлайн Битва

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