AV Voice Changer Diamond - программа для изменения вашего (или любого другого) голоса в реальном времени. Как заявляют разработчики использование именно их программы может сильно облегчить вам знакомство с противоположным полом. Достигается это благодаря специальным эффектам которые придадут вашему голосу сексуальность и томность. Некоторым людям очень полезной функцией может показаться возможность программы делать запись оригинального или же измененного звука из различных источников, включая телефонные переговоры, музыку, трансляции онлайн-радио и т.п.
Поддерживаемые форматы: mp3, wma, wav, ogg, au, ape, nist, aif, irc, mp2. Встроенный Компаратор Голоса помогает моделировать голоса людей, сравнивая с другими.
Большинство звуковых эффектов, интересных звуков и т.д доступны для бесплатного скачивания с сайта разработчиков.
Max123 про AV Voice Changer Diamond 9.0.30 [04-08-2016]
На скриншотах показан AV Voice Changer 6.0, а в ссылке на скачивание триал AV Voice Changer 9.0, мда... И какой ещё 9.0.30? Это что за версия такая? Разработчики программы негодуют.
Больше не зайду на SoftPortal, нехороший сайт. 7 | 11 | Ответить
Anon про AV Voice Changer Diamond 9.0.28 [06-03-2016]
Для тех кто не понял:
В параметрах "Записывающие устройства" выберайте тот микрофон, что добавила этп программа. И перед игрой проверяйте что в настройках аудио стоит "По умолчанию". 2 | 14 | Ответить
Ну принцыпи да:D про AV Voice Changer Diamond 8.0.23 [05-09-2014]