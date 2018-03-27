AV Voice Changer Diamond - программа для изменения вашего (или любого другого) голоса в реальном времени. Как заявляют разработчики использование именно их программы может сильно облегчить вам знакомство с противоположным полом. Достигается это благодаря специальным эффектам которые придадут вашему голосу сексуальность и томность. Некоторым людям очень полезной функцией может показаться возможность программы делать запись оригинального или же измененного звука из различных источников, включая телефонные переговоры, музыку, трансляции онлайн-радио и т.п.

Поддерживаемые форматы: mp3, wma, wav, ogg, au, ape, nist, aif, irc, mp2. Встроенный Компаратор Голоса помогает моделировать голоса людей, сравнивая с другими.

Большинство звуковых эффектов, интересных звуков и т.д доступны для бесплатного скачивания с сайта разработчиков.