AV Voice Changer Diamond для Windows

AV Voice Changer Diamond 9.5.21

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Описание AV Voice Changer Diamond 9.5.21Описание   Скачать AV Voice Changer Diamond 9.5.21СКАЧАТЬ (52,76 Мб) Скриншоты AV Voice Changer Diamond 9.5.21Скриншоты (9)   Статистика AV Voice Changer Diamond 9.5.21Статистика   Отзывы о AV Voice Changer Diamond 9.5.21Отзывы (92)  
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4.05 из 5, всего оценок - 566
  • Рейтинг программы - 4.05 из 5
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AV Voice Changer Diamond - программа для изменения вашего (или любого другого) голоса в реальном времени. Как заявляют разработчики использование именно их программы может сильно облегчить вам знакомство с противоположным полом. Достигается это благодаря специальным эффектам которые придадут вашему голосу сексуальность и томность. Некоторым людям очень полезной функцией может показаться возможность программы делать запись оригинального или же измененного звука из различных источников, включая телефонные переговоры, музыку, трансляции онлайн-радио и т.п.

Поддерживаемые форматы: mp3, wma, wav, ogg, au, ape, nist, aif, irc, mp2. Встроенный Компаратор Голоса помогает моделировать голоса людей, сравнивая с другими.

Большинство звуковых эффектов, интересных звуков и т.д доступны для бесплатного скачивания с сайта разработчиков.

 

 

 

Скачать AV Voice Changer DiamondСкачать AV Voice Changer DiamondРазмер файла: 52,76 Мб (Загрузок: 350 716)
Скриншоты AV Voice Changer Diamond:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 5600 руб.)
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)31 / 350 716
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса - Редакторы аудио
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Отзывы о программе AV Voice Changer Diamond

Кирилл про AV Voice Changer Diamond 9.5.10 [18-09-2017]

Почему не работает с новой версией скайпа ?
2 | 2 | Ответить

Kirat в ответ Кирилл про AV Voice Changer Diamond 9.5.16 [22-01-2018]

да до слез ...
| | Ответить

Хачатур про AV Voice Changer Diamond 9.0.30 [26-02-2017]

А пробить могут хозяина ?
4 | | Ответить

Max123 про AV Voice Changer Diamond 9.0.30 [04-08-2016]

На скриншотах показан AV Voice Changer 6.0, а в ссылке на скачивание триал AV Voice Changer 9.0, мда... И какой ещё 9.0.30? Это что за версия такая? Разработчики программы негодуют.
Больше не зайду на SoftPortal, нехороший сайт.
7 | 11 | Ответить

Anon про AV Voice Changer Diamond 9.0.28 [06-03-2016]

Для тех кто не понял:
В параметрах "Записывающие устройства" выберайте тот микрофон, что добавила этп программа. И перед игрой проверяйте что в настройках аудио стоит "По умолчанию".
2 | 14 | Ответить

Ну принцыпи да:D про AV Voice Changer Diamond 8.0.23 [05-09-2014]

Люди а как ней пользоватса в бандикаме?
15 | 21 | Ответить

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