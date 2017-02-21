Win.Privacy - небольшая бесплатная утилита, которая препятствует сбору данных пользователей, осуществляемом по умолчанию в Windows 10, отключая параметры телеметрии.
Пользоваться программой очень просто - достаточно нажать кнопку "Fix Privacy Issues", после чего приложение автоматически создаст системную точку восстановления, а затем заблокирует основные следящие компоненты и отключит некоторые службы, как например службы обновления системы, гибернации, определения местоположения ПК и пр.
Список заблокированных служб можно просмотреть в лог-файле. Программа не требует инсталляции.
Ключевые особенности Win.Privacy:
- Отключение службы обновлений Windows Update Service.
- Отключение определения местоположения.
- Отключение гибернации.
- Ограничение объема отправляемых данных диагностики и использования Windows (базовые сведения).
- Отключение встроенного помощника Cortana.
- Отключение оправки отчетов об ошибках на сервера Microsoft.
- Отключение некоторых служб и блокирование основных следящих компонентов Windows 10.