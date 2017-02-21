Win.Privacy - небольшая бесплатная утилита, которая препятствует сбору данных пользователей, осуществляемом по умолчанию в Windows 10, отключая параметры телеметрии.

Пользоваться программой очень просто - достаточно нажать кнопку "Fix Privacy Issues", после чего приложение автоматически создаст системную точку восстановления, а затем заблокирует основные следящие компоненты и отключит некоторые службы, как например службы обновления системы, гибернации, определения местоположения ПК и пр.

Список заблокированных служб можно просмотреть в лог-файле. Программа не требует инсталляции.

Ключевые особенности Win.Privacy: