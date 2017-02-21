Win.Privacy для Windows

Win.Privacy 1.0.1.6

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Описание Win.Privacy 1.0.1.6Описание   Скачать Win.Privacy 1.0.1.6СКАЧАТЬ (141 Кб) Скриншоты Win.Privacy 1.0.1.6Скриншоты (1)   Статистика Win.Privacy 1.0.1.6Статистика   Отзывы о Win.Privacy 1.0.1.6Отзывы (0)  
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Win.Privacy - небольшая бесплатная утилита, которая препятствует сбору данных пользователей, осуществляемом по умолчанию в Windows 10, отключая параметры телеметрии.

Пользоваться программой очень просто - достаточно нажать кнопку "Fix Privacy Issues", после чего приложение автоматически создаст системную точку восстановления, а затем заблокирует основные следящие компоненты и отключит некоторые службы, как например службы обновления системы, гибернации, определения местоположения ПК и пр.

Список заблокированных служб можно просмотреть в лог-файле. Программа не требует инсталляции.

Ключевые особенности Win.Privacy:

  • Отключение службы обновлений Windows Update Service.
  • Отключение определения местоположения.
  • Отключение гибернации.
  • Ограничение объема отправляемых данных диагностики и использования Windows (базовые сведения).
  • Отключение встроенного помощника Cortana.
  • Отключение оправки отчетов об ошибках на сервера Microsoft.
  • Отключение некоторых служб и блокирование основных следящих компонентов Windows 10.
Скриншоты Win.Privacy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ

Отзывы о программе Win.Privacy

Admin

Отзывов о программе Win.Privacy 1.0.1.6 пока нет, можете добавить...

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