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5 AliExpress Shopping App - удобное приложение, предоставляющее доступ с одной из крупнейших торговых площадок AliExpress. Миллионы товаров, новинки электроники, игрушек, одежды, косметики, тысячи брендов, отличные цены, мгновенные сделки, супер-купоны - все это и многое другое дает приложение AliExpress Shopping App. Ключевые особенности AliExpress Shopping App: Миллионы уникальных товаров

Удобный и быстрый поиск

Купоны, скидки и распродажи на множество отличных товаров

Более 75% товаров доставляют бесплатно

Удобное отслеживание заказов и уведомления

Защита покупателя на все заказы

Безопасные онлайн-платежи

Персонализированная подборка товаров

Поддержка разных валют. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app AliExpress Shopping App для Android