AliExpress Shopping App - удобное приложение, предоставляющее доступ с одной из крупнейших торговых площадок AliExpress. Миллионы товаров, новинки электроники, игрушек, одежды, косметики, тысячи брендов, отличные цены, мгновенные сделки, супер-купоны - все это и многое другое дает приложение AliExpress Shopping App.
Ключевые особенности AliExpress Shopping App:
Миллионы уникальных товаров
Удобный и быстрый поиск
Купоны, скидки и распродажи на множество отличных товаров
Более 75% товаров доставляют бесплатно
Удобное отслеживание заказов и уведомления
Защита покупателя на все заказы
Безопасные онлайн-платежи
Персонализированная подборка товаров
Поддержка разных валют.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app