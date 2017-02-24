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Basketball Stars для iOS

Basketball Stars 1.6.0 для iPhone, iPad

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Описание Basketball Stars 1.6.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Basketball Stars 1.6.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (139,65 Мб) Скриншоты Basketball Stars 1.6.0 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Basketball Stars 1.6.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Basketball Stars 1.6.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Basketball Stars - отличный и динамичный баскетбольный симулятор, в котором игроки со всего мира соревнуются друг с другом в мастерстве забрасывания мяча в кольцо. Можно использовать изученные приемы и финты, чтобы обойти соперника и забросить мяч в кольцо, плотно играть в защите, перехватывать мяч и выбирать момент для прыжка, чтобы блокировать бросок противника. Стоит отметить яркую и реалистичную 3D-графику, увлекательный геймплей и качественное звуковое сопровождение. Начните играть на площадке для аутсайдеров и пробивайтесь в звезды!

Ключевые особенности Basketball Stars:

  • Полностью настраиваемый внешний вид игроков в 3D и множество разных площадок для игры.
  • Возможность принять участие в матчах мастеров и получить доступ к особым мячам и уникальным нарядам.
  • Настоящие баскетбольные поединки.
  • Реалистичная 3D-графика.
  • 2 разных режима сетевого мультиплеера "Нападение/защита" и "Броски на время".
  • В этой игре нетрудно разобраться, но непросто выиграть.
  • Более 400 нарядов и аксессуаров позволяют создать тысячи вариантов внешнего вида!
  • Более 40 мячей.
  • Используйте дриблинг, финты, броски, перехваты и блоки и получайте полезные щитовые бонусы.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Basketball Stars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСпорт - Симуляторы

Отзывы о программе Basketball Stars

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