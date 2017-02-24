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5 Basketball Stars - отличный и динамичный баскетбольный симулятор, в котором игроки со всего мира соревнуются друг с другом в мастерстве забрасывания мяча в кольцо. Можно использовать изученные приемы и финты, чтобы обойти соперника и забросить мяч в кольцо, плотно играть в защите, перехватывать мяч и выбирать момент для прыжка, чтобы блокировать бросок противника. Стоит отметить яркую и реалистичную 3D-графику, увлекательный геймплей и качественное звуковое сопровождение. Начните играть на площадке для аутсайдеров и пробивайтесь в звезды! Ключевые особенности Basketball Stars: Полностью настраиваемый внешний вид игроков в 3D и множество разных площадок для игры.

Возможность принять участие в матчах мастеров и получить доступ к особым мячам и уникальным нарядам.

Настоящие баскетбольные поединки.

Реалистичная 3D-графика.

2 разных режима сетевого мультиплеера "Нападение/защита" и "Броски на время".

В этой игре нетрудно разобраться, но непросто выиграть.

Более 400 нарядов и аксессуаров позволяют создать тысячи вариантов внешнего вида!

Более 40 мячей.

Используйте дриблинг, финты, броски, перехваты и блоки и получайте полезные щитовые бонусы. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Basketball Stars для Android