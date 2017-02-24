Basketball Stars - отличный и динамичный баскетбольный симулятор, в котором игроки со всего мира соревнуются друг с другом в мастерстве забрасывания мяча в кольцо. Можно использовать изученные приемы и финты, чтобы обойти соперника и забросить мяч в кольцо, плотно играть в защите, перехватывать мяч и выбирать момент для прыжка, чтобы блокировать бросок противника. Стоит отметить яркую и реалистичную 3D-графику, увлекательный геймплей и качественное звуковое сопровождение. Начните играть на площадке для аутсайдеров и пробивайтесь в звезды!
Ключевые особенности Basketball Stars:
Полностью настраиваемый внешний вид игроков в 3D и множество разных площадок для игры.
Возможность принять участие в матчах мастеров и получить доступ к особым мячам и уникальным нарядам.
Настоящие баскетбольные поединки.
Реалистичная 3D-графика.
2 разных режима сетевого мультиплеера "Нападение/защита" и "Броски на время".
В этой игре нетрудно разобраться, но непросто выиграть.
Более 400 нарядов и аксессуаров позволяют создать тысячи вариантов внешнего вида!
Более 40 мячей.
Используйте дриблинг, финты, броски, перехваты и блоки и получайте полезные щитовые бонусы.
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