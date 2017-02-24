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5 Hockey Stars - захватывающий мультиплеерный хоккейный симулятор для iPhone, iPad и iPod touch. Игроки со всего мира будут выявлять победителей в динамичных поединках на льду, используя для этого напор или тактическую подготовку и холодный расчет. Играя на разных аренах можно получить более ценные призы. Выигрывайте турниры и открывайте новые команды с уникальными возможностями и дизайном. Ключевые возможности Hockey Stars: Динамичный и увлекательный игровой процесс

4 арены для игры.

Свыше 80 доступных команд.

Возможность открыть новые игровые схемы, которые улучшат игру команды.

Возможность помериться силами с другими игроками со всего мира.

Участвуй в динамичных матчах и повышай мировой рейтинг своей команды ради ценных призов.

Возможность вызвать на поединок друзей и показать им, кто тут настоящая звезда хоккея.

Играй за сборную своей страны или выбери одну из несметного множества команд, каждая из которых имеет свое неповторимое лицо и возможности. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app