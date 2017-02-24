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Hockey Stars для iOS

Hockey Stars 1.4.2 для iPhone, iPad

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Описание Hockey Stars 1.4.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Hockey Stars 1.4.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (74,71 Мб) Скриншоты Hockey Stars 1.4.2 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Hockey Stars 1.4.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Hockey Stars 1.4.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Hockey Stars - захватывающий мультиплеерный хоккейный симулятор для iPhone, iPad и iPod touch. Игроки со всего мира будут выявлять победителей в динамичных поединках на льду, используя для этого напор или тактическую подготовку и холодный расчет. Играя на разных аренах можно получить более ценные призы. Выигрывайте турниры и открывайте новые команды с уникальными возможностями и дизайном.

Ключевые возможности Hockey Stars:

  • Динамичный и увлекательный игровой процесс
  • 4 арены для игры.
  • Свыше 80 доступных команд.
  • Возможность открыть новые игровые схемы, которые улучшат игру команды.
  • Возможность помериться силами с другими игроками со всего мира.
  • Участвуй в динамичных матчах и повышай мировой рейтинг своей команды ради ценных призов.
  • Возможность вызвать на поединок друзей и показать им, кто тут настоящая звезда хоккея.
  • Играй за сборную своей страны или выбери одну из несметного множества команд, каждая из которых имеет свое неповторимое лицо и возможности.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Hockey Stars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСимуляторы - Спорт

Отзывы о программе Hockey Stars

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