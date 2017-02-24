Hockey Stars - захватывающий мультиплеерный хоккейный симулятор для iPhone, iPad и iPod touch. Игроки со всего мира будут выявлять победителей в динамичных поединках на льду, используя для этого напор или тактическую подготовку и холодный расчет. Играя на разных аренах можно получить более ценные призы. Выигрывайте турниры и открывайте новые команды с уникальными возможностями и дизайном.
Ключевые возможности Hockey Stars:
Динамичный и увлекательный игровой процесс
4 арены для игры.
Свыше 80 доступных команд.
Возможность открыть новые игровые схемы, которые улучшат игру команды.
Возможность помериться силами с другими игроками со всего мира.
Участвуй в динамичных матчах и повышай мировой рейтинг своей команды ради ценных призов.
Возможность вызвать на поединок друзей и показать им, кто тут настоящая звезда хоккея.
Играй за сборную своей страны или выбери одну из несметного множества команд, каждая из которых имеет свое неповторимое лицо и возможности.
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