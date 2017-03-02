Mafia III: Банды – окунитесь в сеттинг криминальной среды из вселенной популярной игры Mafia III. Начните с управление небольшой банды и в процессе игры станьте новым хозяином Нью-Бордо.

Своих подельников можно вооружать пистолетами, ножами, кастетами, выдавать им бронежилеты и крутые тачки, чтобы они были максимально готовы к боям за территорию. Крышуйте бизнес, будьте жестокими к конкурентам и возглавьте преступный мир в городе.

Выходите в онлайн, что бы бросить вызов другим игрокам со всего мира и зарабатывайте репутацию в боях, которые определят самого главного мафиози.