Программы для Android » Игры » Ролевые, RPG » Mafia III: Банды 1.0.0.226798 для Android
Mafia III: Банды для Android

Mafia III: Банды 1.0.0.226798 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Mafia III: Банды 1.0.0.226798 для AndroidОписание   Скачать Mafia III: Банды 1.0.0.226798 для AndroidСКАЧАТЬ (45,52 Мб) Скриншоты Mafia III: Банды 1.0.0.226798 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Mafia III: Банды 1.0.0.226798 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mafia III: Банды 1.0.0.226798 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mafia III: Банды – окунитесь в сеттинг криминальной среды из вселенной популярной игры Mafia III. Начните с управление небольшой банды и в процессе игры станьте новым хозяином Нью-Бордо.

Своих подельников можно вооружать пистолетами, ножами, кастетами, выдавать им бронежилеты и крутые тачки, чтобы они были максимально готовы к боям за территорию. Крышуйте бизнес, будьте жестокими к конкурентам и возглавьте преступный мир в городе.

Выходите в онлайн, что бы бросить вызов другим игрокам со всего мира и зарабатывайте репутацию в боях, которые определят самого главного мафиози.

Скриншоты Mafia III: Банды:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG - Стратегии

Отзывы о программе Mafia III: Банды

Admin

Отзывов о программе Mafia III: Банды 1.0.0.226798 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Drag Racing

World of Tanks Blitz

X-plore

BlaBlaCar

Angry Birds

Angry Birds Space

Talking Ben the Dog

SimCity BuildIt

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

Booking.com

Fruit Nibblers

AppMgr III (App 2 SD)

World of Tanks Assistant

WebMoney Keeper

Avast Mobile Security & Antivirus

AIMP

Герои Стихий

 
 