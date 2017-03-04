Taiga Mobile Security - российский инструмент безопасности, который защищает ваш смартфон от вредоносных и шпионских приложений, вирусов, спама и утечки информации.
Предлагает несколько степеней защиты. Имеет минимальное количество настроек, при этом предоставляет довольно широкий функционал.
Определяет поддельные приложения банк-клиента, социальной сети или иных популярных сервисов, установленных на вашем устройстве. Тайга мгновенно предупредит вас об опасности и заблокирует вредоносное ПО. Знает, какие разрешения допустимы для тех или иных приложений, и не позволит установленным приложениям получать вашу персональную информацию без вашего ведома: местоположение, данные SMS сообщений, фотографии, контакты записной книжки и т.д.
Возможности приложения:
- Обнаружение поддельных и шпионских приложений.
- Определение актуальности запрашиваемых прав приложений.
- Блокировка номеров нежелательных абонентов.
- Обнаружение утерянного устройства и дистанционное удаление с него информации:
- Если ваше устройство будет похищено, вы сможете найти его по координатам, отправить на него бесплатное сообщение с контактной информацией или предложением о вознаграждении, удалить с него личные данные.
- Вор будет зафиксирован камерой устройства для его дальнейшего опознания в правоохранительных органах.
- Резервное копирование персональных данных.
- Установив приложение на устройство своего ребенка, вы всегда будете знать, где он находится в данный момент. Позволит вам быть всегда на связи со своими детьми.
- Поможет сохранить и легко восстановить на любом устройстве потерянную персонализированную информацию.