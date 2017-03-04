Taiga Mobile Security 1.6.29 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 23,37 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Taiga Mobile Security - российский инструмент безопасности, который защищает ваш смартфон от вредоносных и шпионских приложений, вирусов, спама и утечки информации. Предлагает несколько степеней защиты. Имеет минимальное количество настроек, при этом предоставляет довольно широкий функционал. Определяет поддельные приложения банк-клиента, социальной сети или иных популярных сервисов, установленных на вашем устройстве. Тайга мгновенно предупредит вас об опасности и заблокирует вредоносное ПО. Знает, какие разрешения допустимы для тех или иных приложений, и не позволит установленным приложениям получать вашу персональную информацию без вашего ведома: местоположение, данные SMS сообщений, фотографии, контакты записной книжки и т.д. Возможности приложения: Обнаружение поддельных и шпионских приложений.

Определение актуальности запрашиваемых прав приложений.

Блокировка номеров нежелательных абонентов.

Обнаружение утерянного устройства и дистанционное удаление с него информации: Если ваше устройство будет похищено, вы сможете найти его по координатам, отправить на него бесплатное сообщение с контактной информацией или предложением о вознаграждении, удалить с него личные данные. Вор будет зафиксирован камерой устройства для его дальнейшего опознания в правоохранительных органах.

Резервное копирование персональных данных.

Установив приложение на устройство своего ребенка, вы всегда будете знать, где он находится в данный момент. Позволит вам быть всегда на связи со своими детьми.

Поможет сохранить и легко восстановить на любом устройстве потерянную персонализированную информацию. Скриншоты Taiga Mobile Security: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: От 49,00 до 799,00 Ограничение в работе программы Функциональные ограничения Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 1 Разработчик TAIGA SYSTEM Последнее обновление 04.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Система - Антивирусы, Spyware Отзывы о программе Taiga Mobile Security Admin Отзывов о программе Taiga Mobile Security 1.6.29 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости