Программы для Android » Безопасность » Система » Taiga Mobile Security 1.6.29 для Android
Taiga Mobile Security для Android

Taiga Mobile Security 1.6.29 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Taiga Mobile Security 1.6.29 для AndroidОписание   Скачать Taiga Mobile Security 1.6.29 для AndroidСКАЧАТЬ (23,37 Мб) Скриншоты Taiga Mobile Security 1.6.29 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Taiga Mobile Security 1.6.29 для AndroidСтатистика   Отзывы о Taiga Mobile Security 1.6.29 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Taiga Mobile Security - российский инструмент безопасности, который защищает ваш смартфон от вредоносных и шпионских приложений, вирусов, спама и утечки информации.

Предлагает несколько степеней защиты. Имеет минимальное количество настроек, при этом предоставляет довольно широкий функционал.

Определяет поддельные приложения банк-клиента, социальной сети или иных популярных сервисов, установленных на вашем устройстве. Тайга мгновенно предупредит вас об опасности и заблокирует вредоносное ПО. Знает, какие разрешения допустимы для тех или иных приложений, и не позволит установленным приложениям получать вашу персональную информацию без вашего ведома: местоположение, данные SMS сообщений, фотографии, контакты записной книжки и т.д.

Возможности приложения:

  • Обнаружение поддельных и шпионских приложений.
  • Определение актуальности запрашиваемых прав приложений.
  • Блокировка номеров нежелательных абонентов.
  • Обнаружение утерянного устройства и дистанционное удаление с него информации:
    • Если ваше устройство будет похищено, вы сможете найти его по координатам, отправить на него бесплатное сообщение с контактной информацией или предложением о вознаграждении, удалить с него личные данные.
    • Вор будет зафиксирован камерой устройства для его дальнейшего опознания в правоохранительных органах.
  • Резервное копирование персональных данных.
  • Установив приложение на устройство своего ребенка, вы всегда будете знать, где он находится в данный момент. Позволит вам быть всегда на связи со своими детьми.
  • Поможет сохранить и легко восстановить на любом устройстве потерянную персонализированную информацию.
Скриншоты Taiga Mobile Security:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: От 49,00 до 799,00
Ограничение в работе программыФункциональные ограничения
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСистема - Антивирусы, Spyware

Отзывы о программе Taiga Mobile Security

Admin

Отзывов о программе Taiga Mobile Security 1.6.29 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Battery Doctor

Angry Birds Seasons

Drag Racing

World of Tanks Blitz

X-plore

BlaBlaCar

Angry Birds

Angry Birds Space

Talking Ben the Dog

SimCity BuildIt

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

Fruit Nibblers

AppMgr III (App 2 SD)

Booking.com

World of Tanks Assistant

WebMoney Keeper

Avast Mobile Security & Antivirus

 
 