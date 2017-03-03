Kaspersky System Checker для Windows

Kaspersky System Checker 1.1.0.228

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Описание Kaspersky System Checker 1.1.0.228Описание   Скачать Kaspersky System Checker 1.1.0.228СКАЧАТЬ (47,02 Мб) Скриншоты Kaspersky System Checker 1.1.0.228Скриншоты (4)   Статистика Kaspersky System Checker 1.1.0.228Статистика   Отзывы о Kaspersky System Checker 1.1.0.228Отзывы (0)  
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Kaspersky System Checker - бесплатное приложение для проверки безопасности вашего ПК. Сканирует систему и предоставляет подробную информацию о всех найденных проблемах и состоянии компьютера.

Предназначен для поиска проблем производительности, нежелательных приложений и уязвимостей системы, которые могут привести к нарушению работоспособности ПК. Вы можете не ждать окончания сканирования и сразу просматривать выявленные проблемы после их идентификации.

Особенности приложения:

  • Проверяет ПК на наличие проблем, вредоносных программ, уязвимостей и т.п.
  • Просмотр системной информации: собирает информацию о конфигурации системы, в том числе версию ОС, данные об аппаратных компонентах, установленном антивирусе, структуре логических дисков и т.д.
  • Уведомляет пользователя о системных настройках, которые могут способствовать успешной атаке на компьютер.
  • Предоставляет подробные отчеты о состоянии вашего компьютера, в том числе об установленных приложениях и расширениях браузера.
  • Возможность удаления программ.
  • Диагностика безопасности системы.
  • Не требует установки.
Скриншоты Kaspersky System Checker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 10
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ

Отзывы о программе Kaspersky System Checker

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Отзывов о программе Kaspersky System Checker 1.1.0.228 пока нет, можете добавить...

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