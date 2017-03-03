Kaspersky System Checker - бесплатное приложение для проверки безопасности вашего ПК. Сканирует систему и предоставляет подробную информацию о всех найденных проблемах и состоянии компьютера.
Предназначен для поиска проблем производительности, нежелательных приложений и уязвимостей системы, которые могут привести к нарушению работоспособности ПК. Вы можете не ждать окончания сканирования и сразу просматривать выявленные проблемы после их идентификации.
Особенности приложения:
Проверяет ПК на наличие проблем, вредоносных программ, уязвимостей и т.п.
Просмотр системной информации: собирает информацию о конфигурации системы, в том числе версию ОС, данные об аппаратных компонентах, установленном антивирусе, структуре логических дисков и т.д.
Уведомляет пользователя о системных настройках, которые могут способствовать успешной атаке на компьютер.
Предоставляет подробные отчеты о состоянии вашего компьютера, в том числе об установленных приложениях и расширениях браузера.