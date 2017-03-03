Kaspersky System Checker 1.1.0.228 Описание СКАЧАТЬ ( 47,02 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Kaspersky System Checker - бесплатное приложение для проверки безопасности вашего ПК. Сканирует систему и предоставляет подробную информацию о всех найденных проблемах и состоянии компьютера. Предназначен для поиска проблем производительности, нежелательных приложений и уязвимостей системы, которые могут привести к нарушению работоспособности ПК. Вы можете не ждать окончания сканирования и сразу просматривать выявленные проблемы после их идентификации. Особенности приложения: Проверяет ПК на наличие проблем, вредоносных программ, уязвимостей и т.п.

Просмотр системной информации: собирает информацию о конфигурации системы, в том числе версию ОС, данные об аппаратных компонентах, установленном антивирусе, структуре логических дисков и т.д.

Уведомляет пользователя о системных настройках, которые могут способствовать успешной атаке на компьютер.

Предоставляет подробные отчеты о состоянии вашего компьютера, в том числе об установленных приложениях и расширениях браузера.

Возможность удаления программ.

Диагностика безопасности системы.

Не требует установки. Скриншоты Kaspersky System Checker: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 10 / 10 Разработчик Kaspersky Lab Последнее обновление 03.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг, Анализ Отзывы о программе Kaspersky System Checker Admin Отзывов о программе Kaspersky System Checker 1.1.0.228 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости