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HamMultiPlayer для Windows

HamMultiPlayer v.116 (0.116.37905.792)

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Описание HamMultiPlayer v.116 (0.116.37905.792)Описание   Скачать HamMultiPlayer v.116 (0.116.37905.792)СКАЧАТЬ (17,57 Мб) Скриншоты HamMultiPlayer v.116 (0.116.37905.792)Скриншоты (5)   Статистика HamMultiPlayer v.116 (0.116.37905.792)Статистика   Отзывы о HamMultiPlayer v.116 (0.116.37905.792)Отзывы (0)  
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HamMultiPlayer - бесплатная программа для поиска, просмотра, управления, сортировки, копирования, перемещения и удаления файлов мультимедиа. Позволяет отобразить несколько медиафайлов одновременно и управлять процессом воспроизведения в одном окне. Не требует установки.

Представляет собой уникальный мультимедийный центр с необычными функциями и возможностями. Сканирует указанную область и импортирует медиафайлы, которые после можно сортировать, сравнивать и т.п. Встроенный плеер позволяет просматривать видео в интерфейсе приложения, организованного в стиле мультиэкрана, на подобии студии с несколькими мониторами. Может быть полезна при просмотре множества кадров, для поиска и удаления дубликатов и похожих файлов.

Особенности приложения:

  • Использует MPlayer и MediaInfo библиотеку для декодирования и отображения файлов.
  • Просмотр до пяти видео одновременно.
  • Управление скоростью.
  • Изменение тона.
  • Мгновенная смена ориентации и зеркалирования видео.
  • Возможность настройки и применение аудиоэффектов.
  • Имеет несколько режимов отображения.
  • Функция ListView, позволяющая получить информацию о файле.
  • Нельзя изменить размер главного окна, а закрыть программу можно с помощью диспетчера задач.
Скриншоты HamMultiPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе HamMultiPlayer

Admin

Отзывов о программе HamMultiPlayer v.116 (0.116.37905.792) пока нет, можете добавить...

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