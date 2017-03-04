HamMultiPlayer - бесплатная программа для поиска, просмотра, управления, сортировки, копирования, перемещения и удаления файлов мультимедиа. Позволяет отобразить несколько медиафайлов одновременно и управлять процессом воспроизведения в одном окне. Не требует установки.
Представляет собой уникальный мультимедийный центр с необычными функциями и возможностями. Сканирует указанную область и импортирует медиафайлы, которые после можно сортировать, сравнивать и т.п. Встроенный плеер позволяет просматривать видео в интерфейсе приложения, организованного в стиле мультиэкрана, на подобии студии с несколькими мониторами. Может быть полезна при просмотре множества кадров, для поиска и удаления дубликатов и похожих файлов.
Особенности приложения:
- Использует MPlayer и MediaInfo библиотеку для декодирования и отображения файлов.
- Просмотр до пяти видео одновременно.
- Управление скоростью.
- Изменение тона.
- Мгновенная смена ориентации и зеркалирования видео.
- Возможность настройки и применение аудиоэффектов.
- Имеет несколько режимов отображения.
- Функция ListView, позволяющая получить информацию о файле.
- Нельзя изменить размер главного окна, а закрыть программу можно с помощью диспетчера задач.