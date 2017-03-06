Smash Arrow - бесплатная аркада для Android, в которой пользователю необходимо разбить все на своем пути, стреляя стрелой и поражая все цели. Улучшайте наработки навыков и скорость реакции своих рук! Пройдите через множество уникальных уровней, разбивайте цели, оттачивайте мастерство и убедитесь, что вы стреляете в нужное время.

Потрясающая музыка и звуки создадут приятную атмосферу в игре. Используйте замедленное движения и перемотку времени, что бы упростить прохождение уровней. Проходите извилистые хитроумные уровни на отлично, получая бонусы (Perfects), которые вы можете использовать в игре. Получайте ежедневные бонусы. Соревнуйся с друзьями и сравнивай лучшие рекорды с помощью списка лидеров.

Особенности игры: