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Smash Arrow для Android

Smash Arrow 1.0.0 для Android

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Описание Smash Arrow 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Smash Arrow 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (28,76 Мб) Скриншоты Smash Arrow 1.0.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Smash Arrow 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Smash Arrow 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Smash Arrow - бесплатная аркада для Android, в которой пользователю необходимо разбить все на своем пути, стреляя стрелой и поражая все цели. Улучшайте наработки навыков и скорость реакции своих рук! Пройдите через множество уникальных уровней, разбивайте цели, оттачивайте мастерство и убедитесь, что вы стреляете в нужное время.

Потрясающая музыка и звуки создадут приятную атмосферу в игре. Используйте замедленное движения и перемотку времени, что бы упростить прохождение уровней. Проходите извилистые хитроумные уровни на отлично, получая бонусы (Perfects), которые вы можете использовать в игре. Получайте ежедневные бонусы. Соревнуйся с друзьями и сравнивай лучшие рекорды с помощью списка лидеров.

Особенности игры:

  • 60 увлекательных уровней
  • Две темы оформления игры: Светлая и Темная.
  • Замедленное движение.
  • Перемотка времени.
  • 8 видов стрел.
  • Простой геймплеей.
  • Красивый динамический интерфейс.
Скриншоты Smash Arrow:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Smash Arrow

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