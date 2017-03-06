Flutter Bird BFB - первая игра в Google Play, поддерживающая биоуправление! Биологическая обратная связь, лежащая в основе игры, позволяет игроку учиться самоконтролю, саморегуляции и просто весело провести время.

Цель игры - с помощью касаний экрана контролировать полет птицы между трубами, не задевая их. При этом непрерывно регистрируется и анализируется сердцебиение игрока и при увеличении биологических параметров (пульс, стресс индекс и вегетативный показатель) сюжет игры усложняется. Простая инструкция и увлекательный игровой процесс позволяет увлечь игроков всех возрастов.

Внимание! Для режима с биоуправлением требуется камера и вспышка, или BLE датчик сердечного ритма (напр. Polar H7, Mio Link), или встроенный датчик сердечного ритма.