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Flutter Bird BFB для Android

Flutter Bird BFB 1.0.0 для Android

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Описание Flutter Bird BFB 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Flutter Bird BFB 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,21 Мб) Скриншоты Flutter Bird BFB 1.0.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Flutter Bird BFB 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Flutter Bird BFB 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Flutter Bird BFB - первая игра в Google Play, поддерживающая биоуправление! Биологическая обратная связь, лежащая в основе игры, позволяет игроку учиться самоконтролю, саморегуляции и просто весело провести время. 

Цель игры - с помощью касаний экрана контролировать полет птицы между трубами, не задевая их. При этом непрерывно регистрируется и анализируется сердцебиение игрока и при увеличении биологических параметров (пульс, стресс индекс и вегетативный показатель) сюжет игры усложняется. Простая инструкция и увлекательный игровой процесс позволяет увлечь игроков всех возрастов.

Внимание! Для режима с биоуправлением требуется камера и вспышка, или BLE датчик сердечного ритма (напр. Polar H7, Mio Link), или встроенный датчик сердечного ритма.

Скриншоты Flutter Bird BFB:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Flutter Bird BFB

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