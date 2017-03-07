Фото органайзер - полезная и простая в использовании программа, которая будет незаменима в случае, если у вас имеется много отснятого материала с различных устройств (например фотоаппараты, планшеты, смартфоны и пр.).

Представьте себе, поехали Вы с семьей на отдых. Вы фотографируете на свой фотоаппарат, жена на смартфон, а ребёнок на планшет. По возвращению домой, скидываете снимки на ПК и пытаетесь просмотреть. Сначала Вы видите снимки, сделанные Вами, затем женой, а затем ребенком. Фотографии, которые отсняты примерно в одно и тоже время демонстрируются не друг за другом, а вразброс. Хронология нарушена. Почему же так получилось? А вот почему.

Вы снимали фотоаппаратом и снимки именуются, например, так: «DSC_1251.JPG» у ребенка на планшете «IMG_4148.jpg», а у жены на смартфоне «WP_20161003_11_02_42_Pro.jpg», а еще сосед по палатке скинул Вам свои фотографии, которые названы еще по-другому. Вот и получилась «каша».

С помощью данной программы, Вы сможете переименовать сразу все фотографии, отсортировать их по дате и времени съемки и при желании добавить ко всем фотографиям теги EXIF, IPTC, GPS.

Для установки программы необходимо скачать архив «FotoOrg.zip» и распаковать его в любую папку Вашего компьютера. Архив содержит основной исполняемый файл «FotoOrg.exe», файл настроек «FotoOrg.ini», файл справки «FotoOrg.pdf» и файл с изображением «FotoOrg.png».

Предусмотерно два режима работы с фотоизображениями: работа с конкретным файлом и групповая обработка фотографий.