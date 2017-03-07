Фото органайзер для Windows

Фото органайзер 1.0.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Фото органайзер 1.0.1Описание   Скачать Фото органайзер 1.0.1СКАЧАТЬ (3,19 Мб) Скриншоты Фото органайзер 1.0.1Скриншоты (1)   Статистика Фото органайзер 1.0.1Статистика   Отзывы о Фото органайзер 1.0.1Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Фото органайзер - полезная и простая в использовании программа, которая будет незаменима в случае, если у вас имеется много отснятого материала с различных устройств (например фотоаппараты, планшеты, смартфоны и пр.).

Представьте себе, поехали Вы с семьей на отдых. Вы фотографируете на свой фотоаппарат, жена на смартфон, а ребёнок на планшет. По возвращению домой, скидываете снимки на ПК и пытаетесь просмотреть. Сначала Вы видите снимки, сделанные Вами, затем женой, а затем ребенком. Фотографии, которые отсняты примерно в одно и тоже время демонстрируются не друг за другом, а вразброс. Хронология нарушена. Почему же так получилось? А вот почему.

Вы снимали фотоаппаратом и снимки именуются, например, так: «DSC_1251.JPG» у ребенка на планшете «IMG_4148.jpg», а у жены на смартфоне «WP_20161003_11_02_42_Pro.jpg», а еще сосед по палатке скинул Вам свои фотографии, которые названы еще по-другому. Вот и получилась «каша».

С помощью данной программы, Вы сможете переименовать сразу все фотографии, отсортировать их по дате и времени съемки и при желании добавить ко всем фотографиям теги EXIF, IPTC, GPS.

Для установки программы необходимо скачать архив «FotoOrg.zip» и распаковать его в любую папку Вашего компьютера. Архив содержит основной исполняемый файл «FotoOrg.exe», файл настроек «FotoOrg.ini», файл справки «FotoOrg.pdf» и файл с изображением «FotoOrg.png».

Предусмотерно два режима работы с фотоизображениями: работа с конкретным файлом и групповая обработка фотографий.

Скриншоты Фото органайзер:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 8, 7, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото

Отзывы о программе Фото органайзер

Admin

Отзывов о программе Фото органайзер 1.0.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Punto Switcher

Mozilla Firefox

ProgDVB

ParkControl

Google Chrome

SnagIt

Foxit Reader

Vuze (Azureus)

Opera

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

PicturesToExe

EMDB

Adobe Shockwave Player

Free Download Manager

The Bat! Voyager

Snappy Driver Installer

SUMo

AIMP

Weather Watcher Live

 
 