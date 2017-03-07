Samsung Internet Beta – тестовая версия браузера от компании Samsung. Во время создания приложения, были использованы передовые технологии и функции, что бы обеспечить пользователям безопасность, конфиденциальность и комфорт.

Среди особенностей приложения можно выделить:

Поиск DuckDuckGo без учета индивидуальных предпочтений и без сбора личной информации.

Блокировка рекламы.

Более безопасные онлайн-покупки с использованием новой Web Payments API.

Помощник покупок в онлайн-магазине Amazon.

Видео-помощник, позволяющий выбрать режим просмотра.

Поддержка 360-видео без гарнитуры GearVR.

QR-сканер штрих кодов.

Фирменный браузер Samsung Internet может работать и на смартфонах других производителей, но наиболее стабильную работу следует ожидать от девайсов серии Galaxy или Google Nexus. Приложение в данный момент находится на стадии Beta-тестирования.