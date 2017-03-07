Samsung Internet для Android

Samsung Internet 5.4.00-3 для Android

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Описание Samsung Internet 5.4.00-3 для AndroidОписание   Скачать Samsung Internet 5.4.00-3 для AndroidСКАЧАТЬ (52,56 Мб) Скриншоты Samsung Internet 5.4.00-3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Samsung Internet 5.4.00-3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Samsung Internet 5.4.00-3 для AndroidОтзывы (0)  
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Samsung Internet Beta – тестовая версия браузера от компании Samsung. Во время создания приложения, были использованы передовые технологии и функции, что бы обеспечить пользователям безопасность, конфиденциальность и комфорт.

Среди особенностей приложения можно выделить:

  • Поиск DuckDuckGo без учета индивидуальных предпочтений и без сбора личной информации.
  • Блокировка рекламы.
  • Более безопасные онлайн-покупки с использованием новой Web Payments API.
  • Помощник покупок в онлайн-магазине Amazon.
  • Видео-помощник, позволяющий выбрать режим просмотра.
  • Поддержка 360-видео без гарнитуры GearVR.
  • QR-сканер штрих кодов.

Фирменный браузер Samsung Internet может работать и на смартфонах других производителей, но наиболее стабильную работу следует ожидать от девайсов серии Galaxy или Google Nexus. Приложение в данный момент находится на стадии Beta-тестирования.

Скриншоты Samsung Internet:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Samsung Internet

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