Samsung Internet Beta – тестовая версия браузера от компании Samsung. Во время создания приложения, были использованы передовые технологии и функции, что бы обеспечить пользователям безопасность, конфиденциальность и комфорт.
Среди особенностей приложения можно выделить:
- Поиск DuckDuckGo без учета индивидуальных предпочтений и без сбора личной информации.
- Блокировка рекламы.
- Более безопасные онлайн-покупки с использованием новой Web Payments API.
- Помощник покупок в онлайн-магазине Amazon.
- Видео-помощник, позволяющий выбрать режим просмотра.
- Поддержка 360-видео без гарнитуры GearVR.
- QR-сканер штрих кодов.
Фирменный браузер Samsung Internet может работать и на смартфонах других производителей, но наиболее стабильную работу следует ожидать от девайсов серии Galaxy или Google Nexus. Приложение в данный момент находится на стадии Beta-тестирования.