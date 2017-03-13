Metadefender Cloud Client - бесплатный инструмент для скоростного мультисканирования файлов на наличие вирусов, кейлоггеров и прочих вредоносных программ. Для анализа использует более 40 антивирусов. Идеально подходит как для быстрого сканирования перед запуском, так и для регулярных проверок безопасности.

Не требует установки для сканирования запущенных процессов, загруженных библиотек, выбранных файлов, папок и дисков или же всей системы.

Запускает данные через облако Metadefender Cloud и выполняет глубокий анализ подозрительнх файлов с использованием нескольких уникальных методов:

Многофункциональное сканирование модулей памяти: анализ библиотеки процессов и динамической библиотеки (DLL) с использованием более 40 антивирусных модулей

Локальный анализ вредоносных программ: уникальный и эффективный анализ файлов журнала вредоносных программ

Обнаружение Rogue IP: обеспечение отсутствия сетевых подключений к несанкционированному IP-адресу

Как только анализ будет завершен, вы увидите информацию в верхней части окна о том, сколько потенциальных угроз всех видов были идентифицированы.

Для проверки файлов Metadefender использует:

Agnitum, Ahnlab, Antiy, AVG, Avira, BitDefender, ByteHero, ClamWin, CYREN, DrWeb, Emsisoft, ESET, F-prot, F-secure, Filseclab, Fortinet, Hauri, Ikarus, Jiangmin, K7, Kaspersky, Lavasoft, McAfee, Microsoft, NANO, Norman, nProtect, Preventon, QuickHeal, Sophos, STOPzilla, SUPERAntiSpyware, Symantec, Tencent, ThreatTrack, TotalDefense, TrendMicro, TrendMicroHouseCall, VirIT, VirusBlokAda, Xvirus, Zillya!, Zoner.