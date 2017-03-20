Слово за слова - интеллектуальная головоломка для Android, в которой игроку необходимо не только составлять слова из букв предложенного слова, но и собрать из них "цепь слов" соединив "старт" и "финиш".

На каждом уровне пользователю даётся слово ("задача") из которого нужно составлять слова. Слова собираются перемещением букв из слова "задачи", причем слова должны быть объединены в цепь (т.е. должны иметь одну общую букву). Цель игры соединить флажки цепью из слов.

Игра происходит на поле размером 6х6, 8х8 и 10х10 в зависимости от сложности. Каждая буква это один золотой, поэтому необходимо стараться составлять как можно больше слов. На поле иногда встречаются монетки, чтобы её собрать через неё должна проходить цепь и вам зачислится 10 золотых, в противном случае из суммы заработанных монет будет вычтено 10 золотых.

При составлени слов необходимо учитывать некоторые правила:

Используются только существительные в единственном числе (есть исключение "ноты" "меры" и т.д.).

Слова могут содержать любое количество букв из слова "задачи"

Буквы могут повторяться.

"Е" и "Ё" приравнены.

Слова не могут повторяться (также нельзя использовать слово "задачу").

На данный момент в игре присутствует 150 игровых уровня и 3 уровня сложности.