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Слово за слова для Android

Слово за слова 1.1 для Android

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Описание Слово за слова 1.1 для AndroidОписание   Скачать Слово за слова 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (19,63 Мб) Скриншоты Слово за слова 1.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Слово за слова 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Слово за слова 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Слово за слова - интеллектуальная головоломка для Android, в которой игроку необходимо не только составлять слова из букв предложенного слова, но и собрать из них "цепь слов" соединив "старт" и "финиш".

На каждом уровне пользователю даётся слово ("задача") из которого нужно составлять слова. Слова собираются перемещением букв из слова "задачи", причем слова должны быть объединены в цепь (т.е. должны иметь одну общую букву). Цель игры соединить флажки цепью из слов.

Игра происходит на поле размером 6х6, 8х8 и 10х10 в зависимости от сложности. Каждая буква это один золотой, поэтому необходимо стараться составлять как можно больше слов. На поле иногда встречаются монетки, чтобы её собрать через неё должна проходить цепь и вам зачислится 10 золотых, в противном случае из суммы заработанных монет будет вычтено 10 золотых.

При составлени слов необходимо учитывать некоторые правила:

  • Используются только существительные в единственном числе (есть исключение "ноты" "меры" и т.д.).
  • Слова могут содержать любое количество букв из слова "задачи"
  • Буквы могут повторяться. 
  • "Е" и "Ё" приравнены.
  • Слова не могут повторяться (также нельзя использовать слово "задачу").

На данный момент в игре присутствует 150 игровых уровня и 3 уровня сложности.

Скриншоты Слово за слова:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
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Категории программыГоловоломки

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