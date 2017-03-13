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Eighth Note - Scream Go для Android

Eighth Note - Scream Go 1.3 для Android

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Описание Eighth Note - Scream Go 1.3 для AndroidОписание   Скачать Eighth Note - Scream Go 1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (15,4 Мб) Скриншоты Eighth Note - Scream Go 1.3 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Eighth Note - Scream Go 1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Eighth Note - Scream Go 1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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По-настоящему шумная игрушка для нескучного времяпровождения - Eighth Note - Scream Go. Возьмите восьмую ноту и задайте ей свою громкость, чтобы помочь няшному персонажу перепрыгивать через блоки, избегать подкравшиеся нотные значки и преодолевать другие трудности, чтобы дойти до пункта назначения.

А особенность игры в том, что управлять скоростью и высотой прыжка вы будете громкостью своего голоса. Шепотом - персонаж будет осторожно подходить к краю блока, а криком - перепрыгивать через пропасти и препятствия. И чем громче крик, тем выше прыжок.

Орите в смартфон, смотрите, как это делают другие , записывайте процесс игры и делитесь впечатлениями - скучно не будет ни вам, ни окружающим!

Так что, кричим, не останавливаясь!

Скриншоты Eighth Note - Scream Go:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Eighth Note - Scream Go

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