По-настоящему шумная игрушка для нескучного времяпровождения - Eighth Note - Scream Go. Возьмите восьмую ноту и задайте ей свою громкость, чтобы помочь няшному персонажу перепрыгивать через блоки, избегать подкравшиеся нотные значки и преодолевать другие трудности, чтобы дойти до пункта назначения. А особенность игры в том, что управлять скоростью и высотой прыжка вы будете громкостью своего голоса. Шепотом - персонаж будет осторожно подходить к краю блока, а криком - перепрыгивать через пропасти и препятствия. И чем громче крик, тем выше прыжок. Орите в смартфон, смотрите, как это делают другие , записывайте процесс игры и делитесь впечатлениями - скучно не будет ни вам, ни окружающим! Так что, кричим, не останавливаясь!

Статус программы Бесплатная
Операционка Android 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Разработчик ZombiesGames
Последнее обновление 13.03.2017
Категории программы Аркады и 2D