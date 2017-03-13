По-настоящему шумная игрушка для нескучного времяпровождения - Eighth Note - Scream Go. Возьмите восьмую ноту и задайте ей свою громкость, чтобы помочь няшному персонажу перепрыгивать через блоки, избегать подкравшиеся нотные значки и преодолевать другие трудности, чтобы дойти до пункта назначения.

А особенность игры в том, что управлять скоростью и высотой прыжка вы будете громкостью своего голоса. Шепотом - персонаж будет осторожно подходить к краю блока, а криком - перепрыгивать через пропасти и препятствия. И чем громче крик, тем выше прыжок.

Орите в смартфон, смотрите, как это делают другие , записывайте процесс игры и делитесь впечатлениями - скучно не будет ни вам, ни окружающим!

Так что, кричим, не останавливаясь!