My Data Manager для Android

My Data Manager 7.3.1 для Android

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Описание My Data Manager 7.3.1 для AndroidОписание   Скачать My Data Manager 7.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,25 Мб) Скриншоты My Data Manager 7.3.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика My Data Manager 7.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о My Data Manager 7.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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My Data Manager - одно из самых популярных приложений для учета и контроля использования данных вашим телефоном. С его помощью вы легко сможете отследить, как много данных вы используете, и получать оповещения до того, как превысите свой лимит и заплатите больше, чем планировали.

Возможности приложения:

  • Отслеживание использования данных: следите за мобильным трафиком, Wi-Fi, и роумингом
  • Отслеживание Вызовов и Сообщений: Следите за тем, сколько минут или текстовых сообщений осталось в вашем тарифном плане
  • Оповещения: установите оповещения, которые предупредят вас о перерасходе трафика и позволят избежать лишних трат
  • Отслеживание приложений: узнайте, какие приложения используют больше всего данных
  • Разделяемый тарифный план: отслеживайте использование данных каждым членом вашей семьи или другими людьми, если вы вместе с ними пользуетесь разделяемым тарифом
  • Несколько устройств: управляйте использованием данных на нескольких устройствах
  • История: оценивайте статистику использования данных, чтобы убедиться, что вы подключены к наилучшему для себя тарифу
  • Экономьте деньги: используйте ваши данные максимально эффективно и получайте максимум от вашего тарифного плана

Примечание! Установка на SD-карты не поддерживаются. При установке приложения на SD-карту сервис мониторинга может перестать работать.

Скриншоты My Data Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе My Data Manager

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