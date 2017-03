My Data Manager 7.3.1 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 7,25 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 My Data Manager - одно из самых популярных приложений для учета и контроля использования данных вашим телефоном. С его помощью вы легко сможете отследить, как много данных вы используете, и получать оповещения до того, как превысите свой лимит и заплатите больше, чем планировали. Возможности приложения: Отслеживание использования данных: следите за мобильным трафиком, Wi-Fi, и роумингом

Отслеживание Вызовов и Сообщений: Следите за тем, сколько минут или текстовых сообщений осталось в вашем тарифном плане

Оповещения: установите оповещения, которые предупредят вас о перерасходе трафика и позволят избежать лишних трат

Отслеживание приложений: узнайте, какие приложения используют больше всего данных

Разделяемый тарифный план: отслеживайте использование данных каждым членом вашей семьи или другими людьми, если вы вместе с ними пользуетесь разделяемым тарифом

Несколько устройств: управляйте использованием данных на нескольких устройствах

История: оценивайте статистику использования данных, чтобы убедиться, что вы подключены к наилучшему для себя тарифу

Примечание! Установка на SD-карты не поддерживаются. При установке приложения на SD-карту сервис мониторинга может перестать работать. Скриншоты My Data Manager: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Разработчик Mobidia Technology Последнее обновление 13.03.2017 Категории программы другое