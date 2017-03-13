My Data Manager - одно из самых популярных приложений для учета и контроля использования данных вашим телефоном. С его помощью вы легко сможете отследить, как много данных вы используете, и получать оповещения до того, как превысите свой лимит и заплатите больше, чем планировали.
Возможности приложения:
Отслеживание использования данных: следите за мобильным трафиком, Wi-Fi, и роумингом
Отслеживание Вызовов и Сообщений: Следите за тем, сколько минут или текстовых сообщений осталось в вашем тарифном плане
Оповещения: установите оповещения, которые предупредят вас о перерасходе трафика и позволят избежать лишних трат
Отслеживание приложений: узнайте, какие приложения используют больше всего данных
Разделяемый тарифный план: отслеживайте использование данных каждым членом вашей семьи или другими людьми, если вы вместе с ними пользуетесь разделяемым тарифом
Несколько устройств: управляйте использованием данных на нескольких устройствах
История: оценивайте статистику использования данных, чтобы убедиться, что вы подключены к наилучшему для себя тарифу
Экономьте деньги: используйте ваши данные максимально эффективно и получайте максимум от вашего тарифного плана
Примечание! Установка на SD-карты не поддерживаются. При установке приложения на SD-карту сервис мониторинга может перестать работать.