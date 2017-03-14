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Inspector для Android

Inspector 1.0.1 для Android

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Описание Inspector 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать Inspector 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,02 Мб) Скриншоты Inspector 1.0.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Inspector 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Inspector 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Inspector - приложение для поиска в истории и реальном времени:

  • смс, emails, уведомления по ключевым фразам
  • журнал звонков, контакты, смс по телефонным номерам
  • приложения по наименованию или id приложения
  • посещенные сайты

Программа будет полезна за контролем за детьми, сотрудников, а также самоконтроля.

Инструкция:

  1. Укажите по какому каналу связи вы хотите получать уведомления о триггерах
  2. Введите ключевые фразы, телефонные номера, сайты, приложения которые вас интересуют
  3. Получайте уведомления когда триггеры сработают
Скриншоты Inspector:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск - Мониторинг

Отзывы о программе Inspector

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