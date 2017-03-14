|
Inspector 1.0.1 для Android
|
|
|
|Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
|
- Рейтинг программы - 0.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Inspector - приложение для поиска в истории и реальном времени:
- смс, emails, уведомления по ключевым фразам
- журнал звонков, контакты, смс по телефонным номерам
- приложения по наименованию или id приложения
- посещенные сайты
Программа будет полезна за контролем за детьми, сотрудников, а также самоконтроля.
Инструкция:
- Укажите по какому каналу связи вы хотите получать уведомления о триггерах
- Введите ключевые фразы, телефонные номера, сайты, приложения которые вас интересуют
- Получайте уведомления когда триггеры сработают
|Скриншоты Inspector:
|
|
|
|
|