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5 Inspector - приложение для поиска в истории и реальном времени: смс, emails, уведомления по ключевым фразам

журнал звонков, контакты, смс по телефонным номерам

приложения по наименованию или id приложения

посещенные сайты Программа будет полезна за контролем за детьми, сотрудников, а также самоконтроля. Инструкция: Укажите по какому каналу связи вы хотите получать уведомления о триггерах Введите ключевые фразы, телефонные номера, сайты, приложения которые вас интересуют Получайте уведомления когда триггеры сработают