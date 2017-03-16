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Babbel для Android

Babbel 5.6.6.020617 для Android

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Описание Babbel 5.6.6.020617 для AndroidОписание   Скачать Babbel 5.6.6.020617 для AndroidСКАЧАТЬ (22,14 Мб) Скриншоты Babbel 5.6.6.020617 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика Babbel 5.6.6.020617 для AndroidСтатистика   Отзывы о Babbel 5.6.6.020617 для AndroidОтзывы (0)  
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Babbel - приложение, которое поможет вам свободно заговорить на иностранном языке. Вы сможете выбрать любой из 14 языков и, выполняя 15-минутные уроки, постепенно выучить нужный язык.

Поможет заговорить на выбранном языке свободно, без зубрежки ненужных фраз и запоминания глаголов. Учите нужный вам язык: для учебы за рубежом, отпуска или работы за границей.

Интуитивный интерфейс превратит изучение языка в легкую игру и приятное развлечение.

Возможности приложения:

  • 14 языков: английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, бразильский португальский, русский, турецкий, польский, индонезийский, голландский, датский, шведский и норвежский.
  • Курсы на темы, которые интересны вам. Учите то, что вы действительно хотите знать.
  • В среднем 15-минутные уроки позволяют учить язык, не перегружая рабочий или студенческий график.
  • Синхронизируется на всех устройствах.
  • Можно скачать необходимые темы для изучения в автономном режиме.
  • Словарный тренажер для закрепления новой лексики.

Внимание! Бесплатно предоставляются только первые уроки в темах. Не поддерживает интерфейс на русском языке.

Скриншоты Babbel:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки - Обучающий софт

Отзывы о программе Babbel

Admin

Отзывов о программе Babbel 5.6.6.020617 для Android пока нет, можете добавить...

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