Babbel - приложение, которое поможет вам свободно заговорить на иностранном языке. Вы сможете выбрать любой из 14 языков и, выполняя 15-минутные уроки, постепенно выучить нужный язык.

Поможет заговорить на выбранном языке свободно, без зубрежки ненужных фраз и запоминания глаголов. Учите нужный вам язык: для учебы за рубежом, отпуска или работы за границей.

Интуитивный интерфейс превратит изучение языка в легкую игру и приятное развлечение.

Возможности приложения:

14 языков: английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, бразильский португальский, русский, турецкий, польский, индонезийский, голландский, датский, шведский и норвежский.

Курсы на темы, которые интересны вам. Учите то, что вы действительно хотите знать.

В среднем 15-минутные уроки позволяют учить язык, не перегружая рабочий или студенческий график.

Синхронизируется на всех устройствах.

Можно скачать необходимые темы для изучения в автономном режиме.

Словарный тренажер для закрепления новой лексики.

Внимание! Бесплатно предоставляются только первые уроки в темах. Не поддерживает интерфейс на русском языке.