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Babbel 5.6.6.020617 для Android
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Babbel - приложение, которое поможет вам свободно заговорить на иностранном языке. Вы сможете выбрать любой из 14 языков и, выполняя 15-минутные уроки, постепенно выучить нужный язык.
Поможет заговорить на выбранном языке свободно, без зубрежки ненужных фраз и запоминания глаголов. Учите нужный вам язык: для учебы за рубежом, отпуска или работы за границей.
Интуитивный интерфейс превратит изучение языка в легкую игру и приятное развлечение.
Возможности приложения:
- 14 языков: английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, бразильский португальский, русский, турецкий, польский, индонезийский, голландский, датский, шведский и норвежский.
- Курсы на темы, которые интересны вам. Учите то, что вы действительно хотите знать.
- В среднем 15-минутные уроки позволяют учить язык, не перегружая рабочий или студенческий график.
- Синхронизируется на всех устройствах.
- Можно скачать необходимые темы для изучения в автономном режиме.
- Словарный тренажер для закрепления новой лексики.
Внимание! Бесплатно предоставляются только первые уроки в темах. Не поддерживает интерфейс на русском языке.
|Скриншоты Babbel:
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