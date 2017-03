AppLock for Me 1.3 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 9,71 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 AppLock for Me - простой и надежный инструмент для блокировки приложений. Позволяет блокировать отдельные приложения либо всю категорию одним касанием экрана или отпечатком пальца (fingerprint), а также предотвратить доступ посторонних лиц к вашим системным настройкам. Неплохое решение для тех, кто ценит безопасность и конфиденциальность личных данных. Простой и эффективный способ защитить отдельные приложения, а также скрыть настройки системы, не блокируя при этом устройство полностью. Особенности приложения: PIN-код для защиты секретной информации

Автосортировка приложений и возможность блокировки всей категории одним касанием

Различные типы автоматической блокировки для идельного баланса безопасности и удобства

Поддержка блокировки экрана отпечатком пальца (на устройствах с Android 6 и выше)

Быстрый и эффективный поиск нужных приложений

Простота и надежность без лишних отвлекающих функций

Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Разработчик Apalon Последнее обновление 16.03.2017 Категории программы Локеры