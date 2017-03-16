AppLock for Me - простой и надежный инструмент для блокировки приложений. Позволяет блокировать отдельные приложения либо всю категорию одним касанием экрана или отпечатком пальца (fingerprint), а также предотвратить доступ посторонних лиц к вашим системным настройкам.
Неплохое решение для тех, кто ценит безопасность и конфиденциальность личных данных. Простой и эффективный способ защитить отдельные приложения, а также скрыть настройки системы, не блокируя при этом устройство полностью.
Особенности приложения:
- PIN-код для защиты секретной информации
- Автосортировка приложений и возможность блокировки всей категории одним касанием
- Различные типы автоматической блокировки для идельного баланса безопасности и удобства
- Поддержка блокировки экрана отпечатком пальца (на устройствах с Android 6 и выше)
- Быстрый и эффективный поиск нужных приложений
- Простота и надежность без лишних отвлекающих функций
- Удобная и интуитивно понятная навигация