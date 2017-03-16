AppLock for Me для Android

AppLock for Me 1.3 для Android

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Описание AppLock for Me 1.3 для AndroidОписание   Скачать AppLock for Me 1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (9,71 Мб) Скриншоты AppLock for Me 1.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика AppLock for Me 1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о AppLock for Me 1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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AppLock for Me - простой и надежный инструмент для блокировки приложений. Позволяет блокировать отдельные приложения либо всю категорию одним касанием экрана или отпечатком пальца (fingerprint), а также предотвратить доступ посторонних лиц к вашим системным настройкам.

Неплохое решение для тех, кто ценит безопасность и конфиденциальность личных данных. Простой и эффективный способ защитить отдельные приложения, а также скрыть настройки системы, не блокируя при этом устройство полностью.

Особенности приложения:

  • PIN-код для защиты секретной информации
  • Автосортировка приложений и возможность блокировки всей категории одним касанием
  • Различные типы автоматической блокировки для идельного баланса безопасности и удобства
  • Поддержка блокировки экрана отпечатком пальца (на устройствах с Android 6 и выше)
  • Быстрый и эффективный поиск нужных приложений
  • Простота и надежность без лишних отвлекающих функций
  • Удобная и интуитивно понятная навигация
Скриншоты AppLock for Me:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛокеры

Отзывы о программе AppLock for Me

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