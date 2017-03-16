AppLock for Me - простой и надежный инструмент для блокировки приложений. Позволяет блокировать отдельные приложения либо всю категорию одним касанием экрана или отпечатком пальца (fingerprint), а также предотвратить доступ посторонних лиц к вашим системным настройкам.

Неплохое решение для тех, кто ценит безопасность и конфиденциальность личных данных. Простой и эффективный способ защитить отдельные приложения, а также скрыть настройки системы, не блокируя при этом устройство полностью.

Особенности приложения: