Booster Kit для Android

Booster Kit 1.6 для Android

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Описание Booster Kit 1.6 для AndroidОписание   Скачать Booster Kit 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (7,83 Мб) Скриншоты Booster Kit 1.6 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Booster Kit 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Booster Kit 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Booster Kit - универсальное приложение, которое заботится о вашем девайсе, оптимизирует систему и берет на себя ускорение работы телефона.

Теперь вы сможете наслаждаться высокой скоростью ваших любимых игр, полностью контролировать работу вашего устройства, а также избавиться от устаревших и мусорных файлов одним нажатием кнопки.

Основные возможности:

  • Быстрая очистка телефона: приложение анализирует и удаляет ненужные файлы, тем самым освобождая дополнительный объем памяти
  • Контролирует уровень заряда батареи и определяет приложения, потребляющие слишком много энергии
  • Ускоритель игр: увеличивает скорость и FPS игр, запущенных из специальной папки Игры
  • Обеспечивает быстрый доступ к установленным приложениям, а также предоставляет информацию об объеме занимаемой ими памяти
  • Позволяет оптимизировать производительность и избежать перебоев системы
  • Простой и удобный интерфейс

Дополнительные возможности :

  • Кнопка Ускорить - ускорение и очистка мусора в одно касание
  • Расширенная панель управления: апгрейд интерфейса вашего устройства, с возможностью добавления ярлыков для Wi-Fi, режима полета, а также регулировки яркости и громкости
  • Стильные виджеты "часы" и "погода": позволят придать исключительности вашему девайсу

Забудьте о проблемах, связанных с медленной работой устройства или отсутвием свободной памяти.

Скриншоты Booster Kit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация

Отзывы о программе Booster Kit

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