Booster Kit - универсальное приложение, которое заботится о вашем девайсе, оптимизирует систему и берет на себя ускорение работы телефона.
Теперь вы сможете наслаждаться высокой скоростью ваших любимых игр, полностью контролировать работу вашего устройства, а также избавиться от устаревших и мусорных файлов одним нажатием кнопки.
Основные возможности:
- Быстрая очистка телефона: приложение анализирует и удаляет ненужные файлы, тем самым освобождая дополнительный объем памяти
- Контролирует уровень заряда батареи и определяет приложения, потребляющие слишком много энергии
- Ускоритель игр: увеличивает скорость и FPS игр, запущенных из специальной папки Игры
- Обеспечивает быстрый доступ к установленным приложениям, а также предоставляет информацию об объеме занимаемой ими памяти
- Позволяет оптимизировать производительность и избежать перебоев системы
- Простой и удобный интерфейс
Дополнительные возможности :
- Кнопка Ускорить - ускорение и очистка мусора в одно касание
- Расширенная панель управления: апгрейд интерфейса вашего устройства, с возможностью добавления ярлыков для Wi-Fi, режима полета, а также регулировки яркости и громкости
- Стильные виджеты "часы" и "погода": позволят придать исключительности вашему девайсу
Забудьте о проблемах, связанных с медленной работой устройства или отсутвием свободной памяти.