Booster Kit - универсальное приложение, которое заботится о вашем девайсе, оптимизирует систему и берет на себя ускорение работы телефона.

Теперь вы сможете наслаждаться высокой скоростью ваших любимых игр, полностью контролировать работу вашего устройства, а также избавиться от устаревших и мусорных файлов одним нажатием кнопки.

Основные возможности:

Быстрая очистка телефона: приложение анализирует и удаляет ненужные файлы, тем самым освобождая дополнительный объем памяти

Контролирует уровень заряда батареи и определяет приложения, потребляющие слишком много энергии

Ускоритель игр: увеличивает скорость и FPS игр, запущенных из специальной папки Игры

Обеспечивает быстрый доступ к установленным приложениям, а также предоставляет информацию об объеме занимаемой ими памяти

Позволяет оптимизировать производительность и избежать перебоев системы

Простой и удобный интерфейс

Дополнительные возможности :

Кнопка Ускорить - ускорение и очистка мусора в одно касание

Расширенная панель управления: апгрейд интерфейса вашего устройства, с возможностью добавления ярлыков для Wi-Fi, режима полета, а также регулировки яркости и громкости

Стильные виджеты "часы" и "погода": позволят придать исключительности вашему девайсу

Забудьте о проблемах, связанных с медленной работой устройства или отсутвием свободной памяти.