Automatic Call Recorder for Me - приложение, которое поможет вам решать свои рабочие вопросы, записывая нужные вам разговоры, чтобы вы в любой момент смогли бы вернуться к ним. Является простым и эффективным способом управления телефонными разговорами на вашем Android.

Теперь у вас нет необходимости запоминать детали интересующих вас событий, контакты и адреса, или список покупок, обсуждаемые по телефону - Автозапись звонков сделает вся для вас.

Возможности приложения:

Запись звонков в ручном или автоматическом режиме

Экспорт записей для быстрого перемещения туда, где вам удобнее всего хранить записанные разговоры

Защита записанных разговоров при помощи PIN-кода

Автоматическая запись входящих/исходящих звонков и вызовов с неизвестных номеров

Проигрывание сохраненных записей через основной динамик или динамик громкой связи

Автоматическая сортировка записей по имени или дате

Удобный поиск и вкладка "Избранное" помогут найти нужный разговор в считанные секунды

Добавление закладок и комментариев во время прослушивания записи

Простота использования, интуитивно понятный интерфейс и возможность выбора режимов записи звонков делают данное приложение отличным помощником, который хранит информацию о звонках, пока ваша память занята решением более важных вопросов.