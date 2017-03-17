Automatic Call Recorder for Me для Android

Automatic Call Recorder for Me 1.2 для Android

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Описание Automatic Call Recorder for Me 1.2 для AndroidОписание   Скачать Automatic Call Recorder for Me 1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (7,21 Мб) Скриншоты Automatic Call Recorder for Me 1.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Automatic Call Recorder for Me 1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Automatic Call Recorder for Me 1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Automatic Call Recorder for Me - приложение, которое поможет вам решать свои рабочие вопросы, записывая нужные вам разговоры, чтобы вы в любой момент смогли бы вернуться к ним. Является простым и эффективным способом управления телефонными разговорами на вашем Android.

Теперь у вас нет необходимости запоминать детали интересующих вас событий, контакты и адреса, или список покупок, обсуждаемые по телефону - Автозапись звонков сделает вся для вас.

Возможности приложения:

  • Запись звонков в ручном или автоматическом режиме
  • Экспорт записей для быстрого перемещения туда, где вам удобнее всего хранить записанные разговоры
  • Защита записанных разговоров при помощи PIN-кода
  • Автоматическая запись входящих/исходящих звонков и вызовов с неизвестных номеров
  • Проигрывание сохраненных записей через основной динамик или динамик громкой связи
  • Автоматическая сортировка записей по имени или дате
  • Удобный поиск и вкладка "Избранное" помогут найти нужный разговор в считанные секунды
  • Добавление закладок и комментариев во время прослушивания записи

Простота использования, интуитивно понятный интерфейс и возможность выбора режимов записи звонков делают данное приложение отличным помощником, который хранит информацию о звонках, пока ваша память занята решением более важных вопросов.

Скриншоты Automatic Call Recorder for Me:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM

Отзывы о программе Automatic Call Recorder for Me

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