Automatic Call Recorder for Me - приложение, которое поможет вам решать свои рабочие вопросы, записывая нужные вам разговоры, чтобы вы в любой момент смогли бы вернуться к ним. Является простым и эффективным способом управления телефонными разговорами на вашем Android.
Теперь у вас нет необходимости запоминать детали интересующих вас событий, контакты и адреса, или список покупок, обсуждаемые по телефону - Автозапись звонков сделает вся для вас.
Возможности приложения:
- Запись звонков в ручном или автоматическом режиме
- Экспорт записей для быстрого перемещения туда, где вам удобнее всего хранить записанные разговоры
- Защита записанных разговоров при помощи PIN-кода
- Автоматическая запись входящих/исходящих звонков и вызовов с неизвестных номеров
- Проигрывание сохраненных записей через основной динамик или динамик громкой связи
- Автоматическая сортировка записей по имени или дате
- Удобный поиск и вкладка "Избранное" помогут найти нужный разговор в считанные секунды
- Добавление закладок и комментариев во время прослушивания записи
Простота использования, интуитивно понятный интерфейс и возможность выбора режимов записи звонков делают данное приложение отличным помощником, который хранит информацию о звонках, пока ваша память занята решением более важных вопросов.