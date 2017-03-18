Станьте настоящим волшебником с видеоредактором Philm - бесплатным приложением для обработки видеофайлов и изображений. Вы сможете создавать интересные ролики прямо на своем смартфоне, и для этого вам не требуется даже постоянного подключения к интернету.
Обработку можно производить в режиме реального времени
Особенности приложения:
Множество художественных фильтров, рассортированные по категориям (еда, пейзажи, комиксы, ночь, город и т.д.).
Возможность добавлять различные стикеры и надписи.
Наложение визуальных стилей известных художников.
Использование различных интерактивных элементов графики.
Готовые работы можно опубликовать в одной из социальных сетей: Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Google+, Vine, Snapchat, Facebook Messenger, Line, Vimeo, Wechat и т.д. или сохранить на устройстве.
Превратите каждый интересный момент вашей жизни в вечные произведения искусства.