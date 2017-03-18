Станьте настоящим волшебником с видеоредактором Philm - бесплатным приложением для обработки видеофайлов и изображений. Вы сможете создавать интересные ролики прямо на своем смартфоне, и для этого вам не требуется даже постоянного подключения к интернету.

Обработку можно производить в режиме реального времени

Особенности приложения:

Множество художественных фильтров, рассортированные по категориям (еда, пейзажи, комиксы, ночь, город и т.д.).

Возможность добавлять различные стикеры и надписи.

Наложение визуальных стилей известных художников.

Использование различных интерактивных элементов графики.

Готовые работы можно опубликовать в одной из социальных сетей: Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Google+, Vine, Snapchat, Facebook Messenger, Line, Vimeo, Wechat и т.д. или сохранить на устройстве.

Превратите каждый интересный момент вашей жизни в вечные произведения искусства.