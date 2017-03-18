Philm для Android

Philm 1.3.5 для Android

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Описание Philm 1.3.5 для AndroidОписание   Скачать Philm 1.3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (26,59 Мб) Скриншоты Philm 1.3.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Philm 1.3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Philm 1.3.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Станьте настоящим волшебником с видеоредактором Philm - бесплатным приложением для обработки видеофайлов и изображений. Вы сможете создавать интересные ролики прямо на своем смартфоне, и для этого вам не требуется даже постоянного подключения к интернету.

Обработку можно производить в режиме реального времени

Особенности приложения:

  • Множество художественных фильтров, рассортированные по категориям (еда, пейзажи, комиксы, ночь, город и т.д.).
  • Возможность добавлять различные стикеры и надписи.
  • Наложение визуальных стилей известных художников.
  • Использование различных интерактивных элементов графики.
  • Готовые работы можно опубликовать в одной из социальных сетей: Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Google+, Vine, Snapchat, Facebook Messenger, Line, Vimeo, Wechat и т.д. или сохранить на устройстве.

Превратите каждый интересный момент вашей жизни в вечные произведения искусства.

Скриншоты Philm:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Philm

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