Escbox для Android

Escbox 1.0.4 для Android

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Описание Escbox 1.0.4 для AndroidОписание   Скачать Escbox 1.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (24,19 Мб) Скриншоты Escbox 1.0.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Escbox 1.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Escbox 1.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Escbox - раннер основанный на основах физики. Бегите вперед, крушите ящики и избегайте попадания в лаву.

Вы можете перемещаться в любом направлении, но помните, количество прыжков ограничено.

Особенности приложения:

  • Обучение поможет новым игрокам освоить особенности платформера. Вы узнаете про перемещение, прыжки, использование особых умений, а также функции ящиков на уровне.0
  • Физика добавляет новый игровой опыт. Прыжки, столкновение ящиков, разрушение кубиков, а также другие физические взаимодействия смотрятся приятно и реалистично. В качестве физического движка используется Box2D.
  • Локации платформера выполнены в четырёх стилях: ледяной мир, горы, лес и пустыня. Новые тематические уровни открываются в перечисленном порядке.
  • Погодные эффекты присутствуют на каждой локации, такие как: метель, землетрясение, дождь и песчаная буря. Метель отталкивает назад, землетрясение дезориентирует, дождь замедляет и уменьшает высоту прыжков, а песчаная буря, наоборот толкает кубик вперёд.
  • Хардкорные уровни, пройти их все могут лишь самые ловкие и сильные духом.
  • Наслаждайтесь прекрасной музыкой, которая хорошо сочетается с тематикой уровня.
  • Поддерживаются достижения.
  • Поддерживаются таблицы рекордов.

Двигайтесь вперед, не задерживайтесь! Приближается волна лавы и нужно успеть добраться до финиша!

Скриншоты Escbox:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 2.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Escbox

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