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5 Escbox - раннер основанный на основах физики. Бегите вперед, крушите ящики и избегайте попадания в лаву. Вы можете перемещаться в любом направлении, но помните, количество прыжков ограничено. Особенности приложения: Обучение поможет новым игрокам освоить особенности платформера. Вы узнаете про перемещение, прыжки, использование особых умений, а также функции ящиков на уровне.0

Физика добавляет новый игровой опыт. Прыжки, столкновение ящиков, разрушение кубиков, а также другие физические взаимодействия смотрятся приятно и реалистично. В качестве физического движка используется Box2D.

Локации платформера выполнены в четырёх стилях: ледяной мир, горы, лес и пустыня. Новые тематические уровни открываются в перечисленном порядке.

Погодные эффекты присутствуют на каждой локации, такие как: метель, землетрясение, дождь и песчаная буря. Метель отталкивает назад, землетрясение дезориентирует, дождь замедляет и уменьшает высоту прыжков, а песчаная буря, наоборот толкает кубик вперёд.

Хардкорные уровни, пройти их все могут лишь самые ловкие и сильные духом.

Наслаждайтесь прекрасной музыкой, которая хорошо сочетается с тематикой уровня.

Поддерживаются достижения.

Поддерживаются таблицы рекордов. Двигайтесь вперед, не задерживайтесь! Приближается волна лавы и нужно успеть добраться до финиша!