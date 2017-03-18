Escbox - раннер основанный на основах физики. Бегите вперед, крушите ящики и избегайте попадания в лаву.
Вы можете перемещаться в любом направлении, но помните, количество прыжков ограничено.
Особенности приложения:
Обучение поможет новым игрокам освоить особенности платформера. Вы узнаете про перемещение, прыжки, использование особых умений, а также функции ящиков на уровне.0
Физика добавляет новый игровой опыт. Прыжки, столкновение ящиков, разрушение кубиков, а также другие физические взаимодействия смотрятся приятно и реалистично. В качестве физического движка используется Box2D.
Локации платформера выполнены в четырёх стилях: ледяной мир, горы, лес и пустыня. Новые тематические уровни открываются в перечисленном порядке.
Погодные эффекты присутствуют на каждой локации, такие как: метель, землетрясение, дождь и песчаная буря. Метель отталкивает назад, землетрясение дезориентирует, дождь замедляет и уменьшает высоту прыжков, а песчаная буря, наоборот толкает кубик вперёд.
Хардкорные уровни, пройти их все могут лишь самые ловкие и сильные духом.
Наслаждайтесь прекрасной музыкой, которая хорошо сочетается с тематикой уровня.
Поддерживаются достижения.
Поддерживаются таблицы рекордов.
Двигайтесь вперед, не задерживайтесь! Приближается волна лавы и нужно успеть добраться до финиша!