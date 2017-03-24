Unlocker 1.9.2 Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он используется другим приложением) WinDirStat 1.1.2.80 Программа для просмотра статистики использования дискового пространства и его очистки. USB Image Tool 1.72 USB Image Tool - небольшая программа для создание образов Flash-накопителей с классическим интефейсом USB

Scanner 2.13 Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей. IObit Unlocker 1.1.0.0 IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых системными процессами или используемых другими приложениями. Присутствует разблокирование одновременно нескольких файлов или папок, интеграция в Проводник DeadLock 1.3.4 Если вы столкнулись с файлом или папкой, которую никак не можете удалить ни одним способом, потому что они заняты каким-то процессом или службой, то бесплатная утилита DeadLock поможет решить данную проблему. Программа очень проста в эксплуатации