Unlocker 1.9.2
Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он используется другим приложением)
WinDirStat 1.1.2.80
Программа для просмотра статистики использования дискового пространства и его очистки.
USB Image Tool 1.72
USB Image Tool - небольшая программа для создание образов Flash-накопителей с классическим интефейсом USB
Scanner 2.13
Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей.
IObit Unlocker 1.1.0.0
IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых системными процессами или используемых другими приложениями. Присутствует разблокирование одновременно нескольких файлов или папок, интеграция в Проводник
DeadLock 1.3.4
Если вы столкнулись с файлом или папкой, которую никак не можете удалить ни одним способом, потому что они заняты каким-то процессом или службой, то бесплатная утилита DeadLock поможет решить данную проблему. Программа очень проста в эксплуатации