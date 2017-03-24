DiskSpaceControl для Windows

DiskSpaceControl 1.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание DiskSpaceControl 1.0.0Описание   Скачать DiskSpaceControl 1.0.0СКАЧАТЬ (1,08 Мб) Скриншоты DiskSpaceControl 1.0.0Скриншоты (4)   Статистика DiskSpaceControl 1.0.0Статистика   Отзывы о DiskSpaceControl 1.0.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DiskSpaceControl — программа предназначена для контроля свободного пространства на разделах жесткого диска.

Возможности программы DiskSpaceControl:

  • Поддержка всей линейки операционной системы Windows.
  • Проверка разделов жесткого диска на наличие свободного пространства по критериям задаваемым пользователем.
  • Работа программы в режиме сервиса Windows
  • Информирование пользователя о результатах проверки по E-mail.
  • Информирование пользователя о результатах проверки в Event Log.
  • Ручная установка периода проверки дисковой системы.
Скриншоты DiskSpaceControl:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе DiskSpaceControl

Admin

Отзывов о программе DiskSpaceControl 1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Unlocker 1.9.2

Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он используется другим приложением)

WinDirStat 1.1.2.80

Программа для просмотра статистики использования дискового пространства и его очистки.

USB Image Tool 1.72

USB Image Tool - небольшая программа для создание образов Flash-накопителей с классическим интефейсом USB

Scanner 2.13

Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей.

IObit Unlocker 1.1.0.0

IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых системными процессами или используемых другими приложениями. Присутствует разблокирование одновременно нескольких файлов или папок, интеграция в Проводник

DeadLock 1.3.4

Если вы столкнулись с файлом или папкой, которую никак не можете удалить ни одним способом, потому что они заняты каким-то процессом или службой, то бесплатная утилита DeadLock поможет решить данную проблему. Программа очень проста в эксплуатации

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

GPU-Z

Skype

iTunes

Балаболка

Opera

Adguard

Mozilla Firefox

Free Download Manager

ParkControl

ProgDVB

Audacity

OpenGL Extension Viewer

Notepad++

USDownloader

CCleaner

K-Lite Codec Pack

SUMo

Adobe Flash Player

FAR Manager

XviD4PSP

 
 