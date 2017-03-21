Глаз.ТВ 1.4 для Android
Глаз.ТВ – смотрите популярные телеканалы с вашего устройства. В приложении доступны новостные, спортивные, развлекательные, детские и другие каналы России и Украины. Разработчики регулярно тестируют трансляции, благодаря чему вы не встретите не работающие
SopCast 1.2.8 для Android
SopCast – позволяет смотреть телеканалы P2P-сети в режиме онлайн. Кроме этого, программа умеет воспроизводить видео-файлы или потоковое видео. Качество картинки напрямую зависит от источника, для бесперебойной работы приложение использует буфер
Rozetka 2.5.2 для Android
Rozetka – официальный клиент украинского интернет-магазина "Розетка". В каталоге присутствуют товары категории электроники, бытовой технике, интерьера, для детей, активного отдыха и др. Заказывайте понравившееся товары, читайте отзывы, создавайте списки
OLX.ua 4.3.5 для Android
OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять фотографии, сделанные с помощью Android-устройства, оперативно отвечать на сообщения
FS VideoBox 2.3.7 для Android
FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и др. Для облегчения поиска присутствуют тематические разделы, возможность сортировки по жанрам, дате выпуска, качеству, стране выпуска
AdvertApp 1.0.45 для Android
AdvertApp – разработчик приложения предлагает пользователям зарабатывать средства с помощью Android-устройств. Полученные деньги можно выводить через Webmoney и QIWI, конвоировать в игровые валюты или пополнять счет смартфона