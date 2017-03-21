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Personal Shopping Assistant для Android

Personal Shopping Assistant 100.1711.40.1 для Android

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Описание Personal Shopping Assistant 100.1711.40.1 для AndroidОписание   Скачать Personal Shopping Assistant 100.1711.40.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,65 Мб) Скриншоты Personal Shopping Assistant 100.1711.40.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Personal Shopping Assistant 100.1711.40.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Personal Shopping Assistant 100.1711.40.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Microsoft Personal Shopping Assistant - ваш личный ассистент, который отслеживает посещения по онлайн-магазинам, сохраняя просмотренные товары в специальном списке. С помощью программы можно быстро и легкое найти нужную вещь, при этом не тратя кучу времени, вспоминая сайт или торговую площадку, где вы её находили. Присутствует система уведомлений, которая известит пользователя о поступлении желаемого товара в продажу или о снижении его стоимости. Кроме этого доступна возможность сравнивать разные продукты и отслеживать цены в магазинах.

Ключевые особенности программы:

  • Автоматическое запоминание товаров при просмотре в браузере и других приложениях.
  • Просмотр различной полезной информации о продукте, который вы просматривали (магазин, цена, фото, отзывы, рейтинги и пр.).
  • Наличие автоматических уведомлений об изменении цены на продукцию.
  • Поиск других места, чтобы купить интересующий вас продукт более выгодно.
  • Возможность делиться списками товаров с друзьями и близкими.
  • Синхронизация на всех доступных устройствах (телефон, планшет, ПК и Mac).

Примечание! на данный момент приложение находится на стадии тестирования и может работать нестабильно.

Скриншоты Personal Shopping Assistant:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Personal Shopping Assistant

Admin

Отзывов о программе Personal Shopping Assistant 100.1711.40.1 для Android пока нет, можете добавить...

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