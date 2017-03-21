Microsoft Personal Shopping Assistant - ваш личный ассистент, который отслеживает посещения по онлайн-магазинам, сохраняя просмотренные товары в специальном списке. С помощью программы можно быстро и легкое найти нужную вещь, при этом не тратя кучу времени, вспоминая сайт или торговую площадку, где вы её находили. Присутствует система уведомлений, которая известит пользователя о поступлении желаемого товара в продажу или о снижении его стоимости. Кроме этого доступна возможность сравнивать разные продукты и отслеживать цены в магазинах.

Ключевые особенности программы:

Автоматическое запоминание товаров при просмотре в браузере и других приложениях.

Просмотр различной полезной информации о продукте, который вы просматривали (магазин, цена, фото, отзывы, рейтинги и пр.).

Наличие автоматических уведомлений об изменении цены на продукцию.

Поиск других места, чтобы купить интересующий вас продукт более выгодно.

Возможность делиться списками товаров с друзьями и близкими.

Синхронизация на всех доступных устройствах (телефон, планшет, ПК и Mac).

Примечание! на данный момент приложение находится на стадии тестирования и может работать нестабильно.