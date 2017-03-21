Screenshot Pro (License) — утилита для создания скриншотов одним тапом по экрану. Вам ну нужно будет зажимать несколько аппаратных кнопок, делать какие-то хитрые жесты или трясти свой гаджет.

Приложение просто показывает небольшую плавающую панель, которую можно свободно перемещать по экрану так, чтобы она не мешала вам играть или работать. Тап на кнопке с изображением диафрагмы делает скриншот и автоматически сохраняет его в определенную папку.

Настройки приложения позволяют автоматически сохранять новые скриншоты в облачном хранилище. Вы можете использовать эту функцию как со всеми беспроводными соединениями, так и только при наличии WiFi-соединения.

Кроме этого настройки Screenshot Pro дают возможность включить/выключить такие опции, как короткий просмотр снятого скриншота, анимацию при создании снимка экрана, автоматическую обрезку виртуальных кнопок навигации и панели статуса.

Для быстрого запуска функции создания скриншотов приложение может разместить специальную закладку на домашнем экране.