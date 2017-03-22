Mass Effect: Andromeda APEX HQ – с официальным приложением от разработчика игры Mass Effect: Andromeda, вы будете узнавать про последние новости из коллективного режима и данные о текущих миссиях.

С помощью программы подготавливайте своего персонажа к коллективным сражениям: меняйте снаряжение, модификации, оружие и по-новому делите очки навыков. Управляйте ударными отрядами, отправляйте их на задания и получайте за это награды. Задания, естественно, должны быть выполнены.

С клиентом удобно следить за собственными достижениями, смотреть статистику, открытые или закрытые предметы и контролировать свое положение в мировом списке лидеров.