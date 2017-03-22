Говорящий телефон 2.3.3 для Android
Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения звонка. На выбор предлагается два варианта голоса: мужской и женский
Piano Tiles 2 3.0.0.321 для Android
Piano Tiles 2 – продолжение музыкальной аркады, требующей хорошей реакции. На этот раз, избегайте попадания по черным плиткам. Вовремя тапайте по белым плиткам и ощущайте себя виртуозом, способным сыграть популярные и классические мелодии. Соревнуйтесь
Райский Остров: Разбей Ящик 5.0 для Android
Райский Остров: Разбей Ящик - аркадная головоломка, в которой пользователю необходимо достать ключик от сундука с сокровищами
Assistant for War Thunder 1.6.6 для Android
Assistant for War Thunder – официальное приложения для игроков War Thunder. Тут вы найдете статистику собственных сражения и достижений своих друзей. В обширной энциклопедии узнаете про историю создания и использования техники, описание
Стрелялка - Космическая Атака 2.2.2 для Android
Стрелялка-Космическая Атака - захватывающая, аркадная игра, где пользователь управляет космическим кораблем, сражаясь с толпами врагов
Летели Лебеди 2.0 для Android
Бросьте вызов друзьям, играйте в игры для двоих и узнайте у кого самые быстрые руки! Готовы? Поехали! Летели Лебеди - основана на одной из лучших и забавных игр для детей. Игра для тех, кто любит конкурировать и весело проводить время