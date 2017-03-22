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Mass Effect: Andromeda APEX HQ для Android

Mass Effect: Andromeda APEX HQ 1.11.2 для Android

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Описание Mass Effect: Andromeda APEX HQ 1.11.2 для AndroidОписание   Скачать Mass Effect: Andromeda APEX HQ 1.11.2 для AndroidСКАЧАТЬ (94,8 Мб) Скриншоты Mass Effect: Andromeda APEX HQ 1.11.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Mass Effect: Andromeda APEX HQ 1.11.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mass Effect: Andromeda APEX HQ 1.11.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Mass Effect: Andromeda APEX HQ – с официальным приложением от разработчика игры Mass Effect: Andromeda, вы будете узнавать про последние новости из коллективного режима и данные о текущих миссиях.

С помощью программы подготавливайте своего персонажа к коллективным сражениям: меняйте снаряжение, модификации, оружие и по-новому делите очки навыков. Управляйте ударными отрядами, отправляйте их на задания и получайте за это награды. Задания, естественно, должны быть выполнены.

С клиентом удобно следить за собственными достижениями, смотреть статистику, открытые или закрытые предметы и контролировать свое положение в мировом списке лидеров.

Скриншоты Mass Effect: Andromeda APEX HQ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Mass Effect: Andromeda APEX HQ

Admin

Отзывов о программе Mass Effect: Andromeda APEX HQ 1.11.2 для Android пока нет, можете добавить...

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