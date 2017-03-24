OL PORTAL для Android

OL PORTAL 0.1.6 beta для Android

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Описание OL PORTAL 0.1.6 beta для AndroidОписание   Скачать OL PORTAL 0.1.6 beta для AndroidСКАЧАТЬ (14,79 Мб) Скриншоты OL PORTAL 0.1.6 beta для AndroidСкриншоты (6)   Статистика OL PORTAL 0.1.6 beta для AndroidСтатистика   Отзывы о OL PORTAL 0.1.6 beta для AndroidОтзывы (0)  
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OL PORTAL - кроссплатформенное мобильное приложение для смартфонов и планшетов, в котором к контакту привязываются его социальные сети и мессенджеры, тем самым позволяя очень просто ориентироваться в бесконечном пространстве социального мира.

Преимущества приложения:

  • Объедини мир в OL PORTAL - Привяжи к своему аккаунту соцсети и мессенджеры. Продолжай общаться в них с новым и удобным приложением.
  • OL-номер - Вы можете знакомиться с новыми людьми и теперь не придется объяснять друг другу как вас найти в различных соцсетях, имея OL-номер. С помощью OL-номера вы мгновенно найдете человека во всех его соцсетях и мессенджерах.
  • Быстрые сообщения и заметки - Размести новую заметку, местоположение, фото или видео сразу во всех своих социальных сетях одним щелчком. Отправляй сообщения пользователям сразу во все его соцсети.
  • Контакты - Теперь вы можете легко и быстро увидеть сразу все соцсети контактов в вашем телефоне. Используйте удобные сортировки и фильтры контактов.
  • Удобные поиски - Посмотри тех, кто находится рядом с тобой. Или найди знакомых используя удобные поиски. Поиск по телефонным контактам, соцсетям, поиск ближайших, а также поиск по фото.
  • Агрегатор новостей - Теперь смотреть новости из всех своих соцсетей можно в одном месте. Просто и удобно.

Примечание! Приложение находится на стадии тестирования и может работать нестабильно.

Что нового в OL PORTAL 0.1.6 beta для Android?
  • Изменен главный экран
  • добавлены секции Избранное, OL-контакты, Контакты
  • Добавление контактов в избранное
  • Исправлены ошибки и произведена оптимизация
Скриншоты OL PORTAL:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети

Отзывы о программе OL PORTAL

Admin

Отзывов о программе OL PORTAL 0.1.6 beta для Android пока нет, можете добавить...

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