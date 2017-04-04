Слова из слова - бесплатная головоломка для Android, в которой игроку необходимо составлять слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть существительными любого рода в единственном числе.

Для того чтобы открыть следующий уровень, необходимо угадать 70% слов текущего уровня. За угаданные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в угаданном слове. Ведется подсчет баллов по каждому уровню, а также общий счет. Если тапнуть на одном из угаданных слов, откроется окно со значением слова. Там же можно найти значение слова в сети Интернет.

Присутствует возможность получить подсказку, для этого нужно тапнуть на любом неугаданном слове. За подсказку снимаются двойные баллы.