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Слова из слова для Android

Слова из слова 1.2.7 для Android

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Описание Слова из слова 1.2.7 для AndroidОписание   Скачать Слова из слова 1.2.7 для AndroidСКАЧАТЬ (3,23 Мб) Скриншоты Слова из слова 1.2.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Слова из слова 1.2.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Слова из слова 1.2.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Слова из слова - бесплатная головоломка для Android, в которой игроку необходимо составлять слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть существительными любого рода в единственном числе.

Для того чтобы открыть следующий уровень, необходимо угадать 70% слов текущего уровня. За угаданные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в угаданном слове. Ведется подсчет баллов по каждому уровню, а также общий счет. Если тапнуть на одном из угаданных слов, откроется окно со значением слова. Там же можно найти значение слова в сети Интернет.

Присутствует возможность получить подсказку, для этого нужно тапнуть на любом неугаданном слове. За подсказку снимаются двойные баллы.

Скриншоты Слова из слова:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастольные - Логические - Головоломки

Отзывы о программе Слова из слова

Admin

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