Длинные нарды 5.12 для Android
Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом», с друзьями на одном устройстве или с другими игроками по сети/Bluetooth. В настройках вы можете выбрать предпочитаемый цвет фишек, первоначальное расположение игровой
250+ Solitaire Collection 4.4.4 для Android
250+ Solitaire Collection – отличный набор пасьянсов на любой вкус. В игре присутствуют практически все популярные пасьянсы, включая Свободную ячейку, Косынку, Клондайк и др. Если вы забыли правила, то их можно посмотреть в описании к игре. В настройках
Backgammon Free 2.24 для Android
Backgammon Free - старинная настольная игра короткие нарды. Очень хорошая реализация с достаточно сильным искусственным интеллектом. Также можно играть вдвоем на одном Android-устройстве. При игре против AI вы можете выбирать цвет фишек, уровень сложности
Chess Free 2.54 для Android
Chess Free – один из лучших вариантов шахмат для Android. Играйте против других соперников или попробуйте победить искусственный интеллект. Присутствуют все необходимые атрибуты игры: выбор цвета фигур и таймер. Приложения позволяет выбрать один из 12
Короткие нарды 1.11 для Android
Короткие нарды – попробуйте свои силы в настольной игре. Найдите себе соперников в интернете, пригласите играть знакомого на одном устройстве или связывайтесь с другим игроком по Bluetooth. Игра предоставляет возможность отмены хода, выбора цвета фишек
Solitaire 2.3.1 для Android
Solitaire - знаменитый пасьянс для Android-смартфонов. Несколько вариантов игры, с отсчетом времени и без, несколько вариантов оформления игрового поля, удобное управление