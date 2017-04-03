City Quiz 1.6 для Android
City Quiz - увлекательная викторина на знание городов мира. Каждый город представлен в виде 4 фотографий, на которых изображены их основные характерные черты и особенности
Маленькие Кубики 2.0 для Android
Маленькие Кубики - забавная головоломка для Android, которая требует хорошего логического мышления и знания законов физики
Зимний Bubble Shooter 1.0.3 для Android
Зимний Bubble Shooter - игра для Android, в которой игроку необходимо помочь гному с помощью пушки, стреляющей разноцветными леденцами, очистить уровень от завалов конфет
Cargo (Симулятор Погрузчика) 1.0 для Android
Cargo (Симулятор Погрузчика) - аркадная головоломка для Android, в которой игроку необходимо поработать погрузчиком на портовом кране, складывая различные комбинации грузов
Кидаем Кубики - Три в ряд 1.2 для Android
Кидаем Кубики - Три в ряд - аркадная игра для Android, в которой сочетаются жанр тетриса и "три в ряд". Необходимо размещать по цветам, падающие кубики, набирая таким образом рейтинговые очки
PhysicsPuzzle 1.3.0 для Android
PhysicsPuzzle – обучающая головоломка поможет быстро освоить основные физические формулы и понять суть физических законов и величин. Каждый раз задания конструируются случайным образом, учитывая уровень сложности. Суть головоломки состоит в замене величин