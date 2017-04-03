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Найди слова для Android

Найди слова 1.2.0 для Android

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Описание Найди слова 1.2.0 для AndroidОписание   Скачать Найди слова 1.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (2,71 Мб) Скриншоты Найди слова 1.2.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Найди слова 1.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Найди слова 1.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Найди слова - увлекательная головоломка, в которой игроку необходимо искать и выделять слова среди хаотически расположенных букв.

На одном уровне слова объединяются общей тематикой. Тема уровня отображается в центре тулбара. Вы можете отключить отображение темы уровня, что увеличит сложность. За найденные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в найденном слове. Ведется подсчет баллов по каждому сборнику, а также общий счет.

Заработанные баллы могут использоваться для получения подсказки. Для этого нажмите иконку со знаком вопроса и выберите слово. За подсказку снимаются тройные баллы. Там же можно посмотреть значения уже найденных слов.

Скриншоты Найди слова:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Найди слова

Admin

Отзывов о программе Найди слова 1.2.0 для Android пока нет, можете добавить...

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