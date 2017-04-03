Впрогнозе для Android

Впрогнозе 2.0.1 для Android

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Описание Впрогнозе 2.0.1 для AndroidОписание   Скачать Впрогнозе 2.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,9 Мб) Скриншоты Впрогнозе 2.0.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Впрогнозе 2.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Впрогнозе 2.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Впрогнозе - это социальная сеть прогнозистов для быстрого общения и получения аналитической информации ставок на спорт. Вы можете обмениваться сообщениями и комментировать прогнозы на спорт, следить за ставками Ваших друзей и заводить новые знакомства. Смотрите результаты к матчам в режиме реального времени, а также анализируйте свои прогнозы с помощью наших уникальных сервисов.

Основные возможности программы:

  • Лента прогнозов - бесплатные прогнозы на футбол, теннис, баскетбол и другие виды спорта от наших прогнозистов и экспертов.
  • Рейтинг игроков - рейтинг прогнозистов на сайте, который показывает и определяет лучших прогнозистов сайта.
  • Рейтинг букмекеров - лучшие букмекерские конторы онлайн, честный рейтинг букмекерских контор.
  • Анализ матчей - программа бесплатно помогает составить спортивный анализ на футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бейсбол, теннис, хоккей и она будет давать хороший результат, лишь в том случае, если вы разбираетесь в виде спорта, на который прогнозируете. Служит хорошим дополнением перед тем как сделать ставку и показывает подробную спортивную статистику команд.
  • Результаты LIve - все результаты матчей в режиме онлайн, а также закончившихся матчей.
  • Личные сообщения - общаться можно и на сайте и через приложение в режиме онлайн.
  • Мои подписки - все ваши прогнозы, на которые вы подписались.
  • Избранная лента - прогнозы, которые вы отобрали для себя.
  • Настройка уведомлений о новых прогнозах в разделе РОБОБЕТ, уведомлений о новых сообщениях и самое главное вы теперь оперативно будете получать уведомления о новых прогнозах тех, на кого вы подписаны.
     
Скриншоты Впрогнозе:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети

Отзывы о программе Впрогнозе

Admin

Отзывов о программе Впрогнозе 2.0.1 для Android пока нет, можете добавить...

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