Touch Lock для Android

Touch Lock 2.7.6 для Android

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Описание Touch Lock 2.7.6 для AndroidОписание   Скачать Touch Lock 2.7.6 для AndroidСКАЧАТЬ (5,43 Мб) Скриншоты Touch Lock 2.7.6 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Touch Lock 2.7.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Touch Lock 2.7.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Touch Lock - простой блокировщик экрана на время, когда ваши дети смотрят видео на Youtube или пользуются другими приложениями.

Приложение, ориентированное на детей, которое защищает экран от нежелательных прикосновений. Совместимо как со смартфонами, так и с планшетами. Спасает от случайных нажатий, которые могут сбить настройки или открыть взрослый контент.

Блокирует экран и физические кнопки гаджета. В таком режиме дисплей остается активным, но на прикосновения пальцев не реагирует, таким образом ребенок не может управлять открытой в текущий момент программой или покинуть ее. К примеру, если дети смотрят мультфильм на YouTube , а вы блокируете экран с помощью данной утилиты, то запустить другие видео или попасть в остальные программы у ребенка не выйдет.

Особенности приложения:

  • 100% блокировка физических и сенсорных кнопок (домой / назад / недавние / меню)
  • Блокировка экрана во время просмотра видео
  • Быстрая блокировка одним нажатием
  • Блокировка настроек громкости
  • Можно устанавливать число необходимых нажатий для разблокировки экрана
Скриншоты Touch Lock:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛокеры

Отзывы о программе Touch Lock

Admin

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