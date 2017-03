ТОП-сегодня раздела "Локеры" AppLock for Me 1.3 для Android AppLock for Me - простая, полезная утилита для блокировки приложений. Блокирует как приложения по отдельности, так и выбранную категорию одним касанием экрана или отпечатком пальца. Защищает программы и системные настройки от доступа посторонних Блокировка звонков 3.8.0 для Android Блокировка звонков - качественно продуманное бесплатное приложение, с помощью которого Вы сможете настроить блокировку ненужных и понапрасну беспокоящих звонков и SMS-сообщений Видеосейф 1.2.1 для Android Видеосейф - полезное приложение для Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скрыть от посторонних глаз любые видеофайлы, будь то фильмы, небольшие ролики или частное видео Focus Lock 2.0 для Android Focus Lock - тайм-менеджер для Android способный помочь вам повысить продуктивность. Позволяет временно заблокировать все "вредные" приложения, которые отвлекают и не дают сосредоточиться на важном деле Avast Anti-Theft 4.2.0 для Android Avast Anti-Theft – потерянное Android-устройство перестанет быть слишком большой проблемой при установке этого отслеживающего приложения. С помощью GPS и других методов триангуляции девайс можно будет найти или удаленно им управлять Hexlock 2.0.115 для Android Hexlock – инструмент для защиты данных смартфона, включая приложения, фотографии, сообщения, контакты, почту, социальные сети и др. Приложении поддерживает до 6 разных профилей, что бы учесть все возможные ситуации когда вы передаете девайс посторонним