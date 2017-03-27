Touch Lock - простой блокировщик экрана на время, когда ваши дети смотрят видео на Youtube или пользуются другими приложениями.

Приложение, ориентированное на детей, которое защищает экран от нежелательных прикосновений. Совместимо как со смартфонами, так и с планшетами. Спасает от случайных нажатий, которые могут сбить настройки или открыть взрослый контент.

Блокирует экран и физические кнопки гаджета. В таком режиме дисплей остается активным, но на прикосновения пальцев не реагирует, таким образом ребенок не может управлять открытой в текущий момент программой или покинуть ее. К примеру, если дети смотрят мультфильм на YouTube , а вы блокируете экран с помощью данной утилиты, то запустить другие видео или попасть в остальные программы у ребенка не выйдет.

Особенности приложения: