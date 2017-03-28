PreprintLab для Windows

PreprintLab 1.1.1

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Описание PreprintLab 1.1.1Описание   Скачать PreprintLab 1.1.1СКАЧАТЬ (187 Кб) Скриншоты PreprintLab 1.1.1Скриншоты (5)   Статистика PreprintLab 1.1.1Статистика   Отзывы о PreprintLab 1.1.1Отзывы (0)  
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PreprintLab - скрипт-автоматизатор для Photoshop для подготовки дизайн-макетов к печати. Позволяет автоматически подбирать порядок исполнения инструментов для обработки исходного макета. На выходе скрипт предоставляет готовые к печати файлы.

С помощью данного скрипта вы сможете сделать порезку картинки с нахлестами, обрезные метки, метки для люверсов, продублировать оригиналы с расстановкой на листе, сохранить превью макета на лету, создать плашечного(Spot) канала для вывода на печать пантонов или белил.

Все действия скрипт может производить как с одним, так и группой файлов. Интерфейс позволит сохранить свои часто используемые операции для более быстрого использования.

Основные возможности:

  • Расстановка разнообразных обрезных меток.
  • Порезка с нахлестами по заданным размерам.
  • Дубликация или оптимальное заполнение дубликатами определенной ширины листа.
  • Создание плашечного канала для печати белым цветом на основе цветных каналов.
  • Расстановка меток для установки люверсов.
  • Сохранение превью обрабатываемого макета в папку общего доступа в процессе обработки.
  • Поддерживает Photoshop CS4 и выше.
Скриншоты PreprintLab:

Статус программы Демо версия | Цена: 3600 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе PreprintLab

Admin

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