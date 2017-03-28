PreprintLab - скрипт-автоматизатор для Photoshop для подготовки дизайн-макетов к печати. Позволяет автоматически подбирать порядок исполнения инструментов для обработки исходного макета. На выходе скрипт предоставляет готовые к печати файлы.

С помощью данного скрипта вы сможете сделать порезку картинки с нахлестами, обрезные метки, метки для люверсов, продублировать оригиналы с расстановкой на листе, сохранить превью макета на лету, создать плашечного(Spot) канала для вывода на печать пантонов или белил.

Все действия скрипт может производить как с одним, так и группой файлов. Интерфейс позволит сохранить свои часто используемые операции для более быстрого использования.

Основные возможности: