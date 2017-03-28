Seed4.Me VPN для Mac

Seed4.Me VPN 1.0.9 для Mac

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Описание Seed4.Me VPN 1.0.9 для MacОписание   Скачать Seed4.Me VPN 1.0.9 для MacСКАЧАТЬ (28,64 Мб)   Статистика Seed4.Me VPN 1.0.9 для MacСтатистика   Отзывы о Seed4.Me VPN 1.0.9 для MacОтзывы (0)  
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Seed4.Me VPN - защита любого Internet подключения через шифрованный канал по технологии VPN между телефоном и веб-сайтом. Теперь вы можете хранить историю посещений сайтов в секрете, шифровать данные передаваемые в Internet и защититься от хакеров при подключение к Сети из небезопасных мест. Особенно важно шифрование при использовании открытых Hotspot точек WiFi в ресторанах, кафе или отелях.

Особенности приложения:

  • Разблокировка сайтов в любой из сетях: 2G, 3G, 4G WiMAX LTE, Wi-Fi
  • Поможет скрыть твой реальный IP адрес
  • Не требует регистрации
  • Безлимитный объем данных
  • Полное шифрование трафика и автоподключение
  • Легкая настройка VPN прокси
  • Без рекламы
  • Единая учетная запись для всех устройств и компьютера
  • 17 стран на выбор для подключения
Статус программы Демо версия | Цена: $3.00
Ограничение в работе программы7 дней бесплатного премиум VPN доступа
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЗащита данных

Отзывы о программе Seed4.Me VPN

Admin

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