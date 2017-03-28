Pocket Cache 1.5.0 для Mac Pocket Cache – простая программа для защиты конфиденциальной текстовой информации. Это может быть что угодно: логины и пароли, регистрационные номера программ или просто фрагмент письма из тайной переписки SplashID 4.16 для Mac SplashID — программа для хранения и быстрого доступа к важной персональной информации, такой как логины, пароли, номера кредитных карт, пин-коды, номера страховок и другие. Вся информация хранится в зашифрованном виде Wallet 3.0.2 для Mac Wallet - кипер паролей от вебузлов, данных кредитных карточек, серийных номеров программного обеспечения и т.п. Типы хранимых данных можно создавать свои, так же можно добавлять новые поля к уже существующим или новым элементам информации

EverSave 1.0.1 для Mac EverSave - утилита, которая предотвратит потерю данных даже в тех приложениях, в которых функция автосохранения не реализована. В зависимости от настроек пользователя, программа осуществляет резервное копирование данных iSteg 1.5 для Mac iSteg позволяет прятать текстовые послания в графическом файле. Вам достаточно указать графический файл, фото вашей собаки, к примеру, и текстовый файл с важным текстом, который вы хотите передать в зашифрованном виде Concealer 1.0.8 для Mac Concealer - программа которая скрывает от посторонних глаз, ваши секретные данные. Такие как: номера кредиток, коды лицензий на программное обеспечение, пароли, файлы любого типа и многое другое