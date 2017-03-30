MATH 42 для Android

MATH 42 1.2.0 для Android

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Описание MATH 42 1.2.0 для AndroidОписание   Скачать MATH 42 1.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (9,91 Мб) Скриншоты MATH 42 1.2.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика MATH 42 1.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о MATH 42 1.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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MATH 42 - супер приложение для школьников и студентов для решения математических задач. Предлагает пошаговое решение для каждого задания, тренировку и тестирование знаний. Подробно объяснит ход решения в том числе промежуточные результаты, а также предложит несколько вариантов решения задачи.

Работает с дробями, различными уравнениями, тригонометрическими функциями, логарифмами, интегралами, производными, матрицами и т.д.

В разделе "Упражнения и тесты" подобраны математические упражнения разной сложности для закрепления пройденного материла и тесты для проверки знаний.

Особенности приложения:

  • Пошаговые решения
  • Контрольные работы
  • Простой ввод формул
  • Способы решений
  • Математические определения с примерами
  • Построение интерактивного графика функции
  • Многофункциональный калькулятор
  • Статистика тестирования
  • Возможность редактирования в уже готовом примере
  • Решает следующие виды заданий:
    • Упрощение выражений
    • Операции с дробями (сложить, сократить, умножить и т.д.)
    • Логарифмы и тригонометрические функции
    • Степени и корни
    • Формулы сокращенного умножения
    • Линейные уравнения
    • Дробные уравнения
    • Квадратные уравнения
    • Системы линейных/нелинейных уравнений
    • Деление многочленов
    • Производная (суммы, произведения, частного, сложной функции, степени, корня, тригонометрической функции)
    • Построение графика (область определения, нули функции, экстремум, точки перегиба, полюсы, асимптота)
    • Уравнения высших степеней
    • Логарифмические и тригонометрические уравнения
    • Уравнения и неравенства с модулем
    • Нули многочлена
    • Вычисление определенного/неопределенного интеграла (Метод замены переменной, интегрирование по частям, интегрирование дробно-рациональной функции)
    • Исследование функции (производные, нули функции, экстремум, точки перегиба)
    • Матрицы (сложение, умножение, определитель, Саррюс, Лаплас, обратная матрица, характеристический многочлен, собственные числа, собственный вектор, ранг, метод Гаусса, ядро)
Скриншоты MATH 42:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика

Отзывы о программе MATH 42

Admin

Отзывов о программе MATH 42 1.2.0 для Android пока нет, можете добавить...

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