MATH 42 - супер приложение для школьников и студентов для решения математических задач. Предлагает пошаговое решение для каждого задания, тренировку и тестирование знаний. Подробно объяснит ход решения в том числе промежуточные результаты, а также предложит несколько вариантов решения задачи.
Работает с дробями, различными уравнениями, тригонометрическими функциями, логарифмами, интегралами, производными, матрицами и т.д.
В разделе "Упражнения и тесты" подобраны математические упражнения разной сложности для закрепления пройденного материла и тесты для проверки знаний.
Особенности приложения:
Пошаговые решения
Контрольные работы
Простой ввод формул
Способы решений
Математические определения с примерами
Построение интерактивного графика функции
Многофункциональный калькулятор
Статистика тестирования
Возможность редактирования в уже готовом примере
Решает следующие виды заданий:
Упрощение выражений
Операции с дробями (сложить, сократить, умножить и т.д.)
Логарифмы и тригонометрические функции
Степени и корни
Формулы сокращенного умножения
Линейные уравнения
Дробные уравнения
Квадратные уравнения
Системы линейных/нелинейных уравнений
Деление многочленов
Производная (суммы, произведения, частного, сложной функции, степени, корня, тригонометрической функции)
Калькулятор ЛовиОтвет – поможет в решении математических примеров и уравнений, а также покажет каждый этап решения. Отлично подойдет тем, кто каждый день сталкивается со сложными задачами, включая учеников во время выполнения домашних заданий и родителей
Фоксфорд Учебник – содержит курс занятий по школьной программе за 4-11 классы. Изучайте, повторяйте и осваивайте более 3000 теоретических материалов и более 500 видеозанятий от ведущих преподавателей. Служит отличной подготовкой к ЕГЭ, ОГЭ (ГИА)