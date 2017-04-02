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Глазарий языка для Android

Глазарий языка 1.0.5 для Android

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Описание Глазарий языка 1.0.5 для AndroidОписание   Скачать Глазарий языка 1.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (26,84 Мб) Скриншоты Глазарий языка 1.0.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Глазарий языка 1.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Глазарий языка 1.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Глазарий языка - карманная энциклопедия русского языка, ломающая представления о справочной литературе. Содержит максимально полные сведения о структуре, функционировании и истории русского языка.

Информация изложена профессионально и интересно современными учеными-лингвистами в форме коротких статей.

Может быть использовано в качестве:

  • Справочника
  • Руководства по культуре речи
  • Учебного пособия, в том числе для подготовки к ЕГЭ
  • Книги для чтения

Особенности приложения:

  • Включает в себя свыше 600 авторских статей, написанных ведущими учеными-лингвистами
  • Описывает около 2000 лингвистических понятий, в том числе тех, которые не рассматриваются в школьном курсе русского языка
  • Содержит информацию нормативно-регламентирующего характера («Лексическая норма»; «Произносительная норма» и т. д.)
  • Содержит научно-популярные очерки, которые развернуто описывают наиболее дискуссионные и занимательные языковые явления
  • Все статьи распределены по нескольким указателям:
    • алфавитному
    • авторскому
    • тематическому
  • Все описываемые лингвистические явления представлены в иерархически организованном контексте
  • Терминологический указатель - указатель лингвистических понятий - позволяет легко найти нужные пользователю статьи
Скриншоты Глазарий языка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки

Отзывы о программе Глазарий языка

Admin

Отзывов о программе Глазарий языка 1.0.5 для Android пока нет, можете добавить...

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