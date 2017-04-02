USBCrypt для Windows

USBCrypt 16.10.1

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Описание USBCrypt 16.10.1Описание   Скачать USBCrypt 16.10.1СКАЧАТЬ (4,76 Мб) Скриншоты USBCrypt 16.10.1Скриншоты (2)   Статистика USBCrypt 16.10.1Статистика   Отзывы о USBCrypt 16.10.1Отзывы (0)  
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USBCrypt - утилита для шифрования и защиты файлов на USB и других внешних накопителях. Защищает ваши данные от несанкционированного доступа, создавая на USB-накопителе защищенную область, где вы сможете хранить всю конфиденциальную информацию любого типа, включая текстовые документы, таблицы, информацию о клиентах, видео и музыку и т.д.

Защищенные с помощью приложения данные можно использовать на любом другом компьютере, достаточно ввести заданный пароль. Специально устанавливать для этого программу не требуется.

Особенности приложения:

  • Шифрование данных и защита их паролем.
  • Тесно интегрируется с оболочкой Windows.
  • Простой интуитивный интерфейс в стиле мастера.
  • Использует AES в качестве стандарта шифрования.
  • Создание "запасного" ключа на основном компьютере, если вы забудете пароль шифрования.
  • Поддерживает не только USB-накопители, но и любые другие внешние накопители, такие как FireWire-диски, Zip-диски другие типы перезаписываемых дисков.
  • Возможность создания NTFS на устройствах FAT.
Скриншоты USBCrypt:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Шифрование

Отзывы о программе USBCrypt

Admin

Отзывов о программе USBCrypt 16.10.1 пока нет, можете добавить...

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