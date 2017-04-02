USBCrypt - утилита для шифрования и защиты файлов на USB и других внешних накопителях. Защищает ваши данные от несанкционированного доступа, создавая на USB-накопителе защищенную область, где вы сможете хранить всю конфиденциальную информацию любого типа, включая текстовые документы, таблицы, информацию о клиентах, видео и музыку и т.д.

Защищенные с помощью приложения данные можно использовать на любом другом компьютере, достаточно ввести заданный пароль. Специально устанавливать для этого программу не требуется.

Особенности приложения: