PingPulseUtil для Windows

PingPulseUtil 0.5

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PingPulseUtil - крохотная программка, которая будет полезна при отслеживании отклика (пинга) серверов.

Список серверов сохраняется автоматически . Для каждого сервера можно задать список проверяемых портов.

Утилита проста в использовании и имеет минималитический интерфейс. После запуска отслеживания, вся информация подается кратким всплывающим сообщением в трее. Не требует установки.

Особенности приложения:

  • Проверка отклика сервера.
  • Проверка открытости портов.
  • Удобный интерфейс.
  • Возможность добавлять серверы и порты по Enter, а также закрывать окна для ввода по Esc.

Требуется установленный .NET Framework 4.5.2

Скриншоты PingPulseUtil:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыPing, trace, whois...

Отзывы о программе PingPulseUtil

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