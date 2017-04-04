VSCO Cam 22.2 для iPhone, iPad
VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений
PicsArt Photo Studio 9.0 для iPhone, iPad
PicsArt Photo Studio - мощный фоторедактор с набором разнообразных функций и инструментов для обработки изображений
iCover - U R Famous 1.3 для iPad, iPhone, iPod
iCover - U R Famous - программа с помощью которой вы можете нанести свое фото на обложку любого понравившегося вам журнала. Помимо фото, на обложку можно поместить любой текст выбранного цвета и шрифта
Фоторедактор от Aviary 4.6.1 для iPhone, iPad
Aviary - очень удобный и многофункциональный редактор изображений и фотографий для iOS-устройств
Snapster 2.2.0 для iPhone
Snapster - графический редактор от сервиса ВКонтакте, с помощью которого Вы сможете улучшить и оптимизировать все свои фотографии, превратив их в настоящие высокохудожественные работы
Pixelmator 2.3 для iPhone, iPad
Pixelmator – один из лучших фоторедакторов для iOS-девайсов, который обладает всеми необходимыми функциями и инструментами для создания, изменения и улучшения ваших изображений и набросков