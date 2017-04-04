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FaceApp для iOS

FaceApp 1.0.6 для iPhone, iPad

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Описание FaceApp 1.0.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать FaceApp 1.0.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (27,93 Мб) Скриншоты FaceApp 1.0.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика FaceApp 1.0.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о FaceApp 1.0.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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FaceApp – отличное приложение для iOS, с помощью которого можно буквально преобразить человека на выбранной фотографии. В основе работы программы лежит принцип нейронных сетей, благодаря чему искусственный интеллект анализирует фотографию и умело накладывает на неё выбранные пользователем эффекты.

На данный момент в приложении доступно несколько эффектов:

  • добавление улыбки;
  • эффект омоложения/старения;
  • изменение пола.

Таким образом можно с легкостью превратить мрачного персонажа в весельчака, мужчину в женщину, состарить юношу и наоборот. Полученными изображениями можно делиться в соцсетях или сохранить в памяти устройства.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты FaceApp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе FaceApp

Admin

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