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Xbox для iOS

Xbox 1703.0331.1337 для iPhone, iPad

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Описание Xbox 1703.0331.1337 для iPhone, iPadОписание   Скачать Xbox 1703.0331.1337 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (108,4 Мб) Скриншоты Xbox 1703.0331.1337 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Xbox 1703.0331.1337 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Xbox 1703.0331.1337 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Xbox - приложение для iPhone, iPad и iPod touch, с помощью которого ваши друзья, игры и достижения теперь доступны на всех ваших устройствах. Где бы вы не находились, оставайтесь на связи с игровым сообществом, управляйте вашей консолью Xbox One с помощью приложения и покупайте новые игры в магазине. Вся ваша игровая жизнь теперь объединена в одно целое, и вы можете оставаться на связи с ключевыми игроками и любимыми играми.

Основные возможности программы:

  • Вступайте в Клубы Xbox Live, чтобы общаться с игроками со сходными интересами.
  • Используйте функцию ""Найти группу"", чтобы найти команду для совместной игры.
  • Оставайтесь на связи с множеством пользователей с помощью функции групповых сообщений.
  • Узнавайте, что делают ваши друзья в Xbox Live.
  • Публикуйте обновления и игровые клипы.
  • Просматривайте и взаимодействуйте с игровыми контентом.
  • Покупайте игры в магазине.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Xbox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыУтилиты

Отзывы о программе Xbox

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