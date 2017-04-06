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5 Xbox - приложение для iPhone, iPad и iPod touch, с помощью которого ваши друзья, игры и достижения теперь доступны на всех ваших устройствах. Где бы вы не находились, оставайтесь на связи с игровым сообществом, управляйте вашей консолью Xbox One с помощью приложения и покупайте новые игры в магазине. Вся ваша игровая жизнь теперь объединена в одно целое, и вы можете оставаться на связи с ключевыми игроками и любимыми играми. Основные возможности программы: Вступайте в Клубы Xbox Live, чтобы общаться с игроками со сходными интересами.

Используйте функцию ""Найти группу"", чтобы найти команду для совместной игры.

Оставайтесь на связи с множеством пользователей с помощью функции групповых сообщений.

Узнавайте, что делают ваши друзья в Xbox Live.

Публикуйте обновления и игровые клипы.

Просматривайте и взаимодействуйте с игровыми контентом.

Покупайте игры в магазине. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app