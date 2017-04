ТОП-сегодня раздела "Утилиты" Poke Radar 1.5 для iPhone, iPad Poke Radar - отличное приложение для iOS, созданное специально для фанатов игры Pokemon Go, с помощью которого отыскать редкого покемона для своей коллекции World of Tanks Assistant 2.5 для iPhone, iPad World of Tanks Assistant — верный способ для игроков World of Tanks получить актуальную информацию в любое время и в любом месте в режиме реального времени. Доступна подробная статистика боев, сравнение игроков, информация об имеющейся технике в ангаре RazerGo 1.2.6 для iPhone Ищите близлежащих игроков в Pokemon Go и общайтесь с ними с помощью удобного мессенджера RazerGo. В настройках можно задавать радиус поиска и активировать дополнительные фильтры. Также присутствует командный чат, в котором можно координировать действия World of Warplanes Assistant 1.0 для iPhone, iPad World of Warplanes Assistant - незаменимый помощник для игрока самолетного ММО-экшена World of Warplanes от компании Wargaming, благодаря которому можно оперативно получить доступ к профилю игрока с общей статистикой, просматривать информации о самолетах