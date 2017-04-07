Реальное Пианино - мобильное пианино позволяет играть на целом ряде музыкальных инструментов: от большого пианино и фортепиано, до скрипки, клавесина, аккордеона, органа, старинных инструментов и гитаре. Исполняйте оригинальные мелодии в свободном режиме и записывайте их для воспроизведения с помощью специальных эффектов и ритмов, или учитесь играть через уроки, чтобы узнать все, что нужно, чтобы стать великим пианистом. Вы узнаете все основные аккорды и как читать ноты, и сможете стать настоящим виртуальным игроком на пианино и маэстро!
Ключевые особенности программы:
Полная клавиатура пианино на 88 клавиш.
8 различных видов пианино и музыкальных инструментов: пианино, фортепиано, Орган, Клавесин, Аккордеон, Электрогитара, Арфа, Виолончель и пр.
Одиночный или двойной режим клавиши.
Бесплатные песни для пианино.
Учитель фортепиано и пианино по нотам.
Режим практики для пианино.
Бесплатные уроки игры на фортепиано.
Популярная и классические песни для пианино.
Функция записи - записывайте и делитесь своими песнями.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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