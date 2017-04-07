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Реальное Пианино для iOS

Реальное Пианино 1.20 для iPhone, iPad

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Описание Реальное Пианино 1.20 для iPhone, iPadОписание   Скачать Реальное Пианино 1.20 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (85,45 Мб) Скриншоты Реальное Пианино 1.20 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Реальное Пианино 1.20 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Реальное Пианино 1.20 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Реальное Пианино - мобильное пианино позволяет играть на целом ряде музыкальных инструментов: от большого пианино и фортепиано, до скрипки, клавесина, аккордеона, органа, старинных инструментов и гитаре. Исполняйте оригинальные мелодии в свободном режиме и записывайте их для воспроизведения с помощью специальных эффектов и ритмов, или учитесь играть через уроки, чтобы узнать все, что нужно, чтобы стать великим пианистом. Вы узнаете все основные аккорды и как читать ноты, и сможете стать настоящим виртуальным игроком на пианино и маэстро!

Ключевые особенности программы:

  • Полная клавиатура пианино на 88 клавиш.
  • 8 различных видов пианино и музыкальных инструментов: пианино, фортепиано, Орган, Клавесин, Аккордеон, Электрогитара, Арфа, Виолончель и пр.
  • Одиночный или двойной режим клавиши.
  • Бесплатные песни для пианино.
  • Учитель фортепиано и пианино по нотам.
  • Режим практики для пианино.
  • Бесплатные уроки игры на фортепиано.
  • Популярная и классические песни для пианино.
  • Функция записи - записывайте и делитесь своими песнями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Реальное Пианино:

Статус программы Платная | Цена: 149 руб.
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыОбучающий софт - Музыка

Отзывы о программе Реальное Пианино

Admin

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