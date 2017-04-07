AutoCAD 360 — официальное приложение AutoCAD для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно просматривать, создавать, редактировать и совместно использовать чертежи AutoCAD в любое время и в любом месте на мобильных устройствах и в интернете. Эффективные инструменты создания и редактирования чертежей позволяют существенно облегчить работу на объекте.
Мобильное приложение AutoCAD 360 предлагает множество функциональных возможностей и инструментов. Пользователи могут загружать и открывать 2D-чертежи DWG непосредственно из электронной почты или внешнего хранилища и просматривать файлы DWG во всех подробностях, включая внешние ссылки, слои и подложки изображений.
Чтобы получить доступ к инструментам создания и редактирования чертежей, необходимо обновить приложение до версии AutoCAD 360 Pro. Благодаря поддержке интерактивного и автономного режимов можно работать как в офисе, так и на объекте, и контролировать каждую деталь проекта, где бы вы ни находились.
Возможности:
- бесплатная ознакомительная версия Pro для новых пользователей;
- открытие и просмотр файлов DWG;
- точные измерения при работе на площадке;
- просмотр координат чертежа;
- жесты зумирования и панорамирования для легкой навигации в больших чертежах;
- работа в автономном режиме и синхронизация изменений при подключении к интернету;
- поддержка внешних облачных хранилищ для просмотра чертежей в Google Drive, Dropbox, OneDrive и других службах;
- ориентация чертежа с использованием GPS;
- добавление комментариев и изображений, а также обратная связь с помощью канала проекта для повышения эффективности совместной работы;
- предоставление другим пользователям общего доступа к проектам с помощью мобильного устройства;
- публикация проектов в файлы PDF или DWF и обмен ими по электронной почте;
- бесплатное дополнительное веб-приложение для удобного доступа к чертежам с помощью веб-браузера.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app