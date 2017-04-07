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AutoCAD 360 для iOS

AutoCAD 360 4.1.2 для iPhone, iPad

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Описание AutoCAD 360 4.1.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать AutoCAD 360 4.1.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (267,58 Мб) Скриншоты AutoCAD 360 4.1.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика AutoCAD 360 4.1.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о AutoCAD 360 4.1.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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AutoCAD 360 — официальное приложение AutoCAD для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно просматривать, создавать, редактировать и совместно использовать чертежи AutoCAD в любое время и в любом месте на мобильных устройствах и в интернете. Эффективные инструменты создания и редактирования чертежей позволяют существенно облегчить работу на объекте.

Мобильное приложение AutoCAD 360 предлагает множество функциональных возможностей и инструментов. Пользователи могут загружать и открывать 2D-чертежи DWG непосредственно из электронной почты или внешнего хранилища и просматривать файлы DWG во всех подробностях, включая внешние ссылки, слои и подложки изображений.

Чтобы получить доступ к инструментам создания и редактирования чертежей, необходимо обновить приложение до версии AutoCAD 360 Pro. Благодаря поддержке интерактивного и автономного режимов можно работать как в офисе, так и на объекте, и контролировать каждую деталь проекта, где бы вы ни находились.

Возможности:

  • бесплатная ознакомительная версия Pro для новых пользователей;
  • открытие и просмотр файлов DWG;
  • точные измерения при работе на площадке;
  • просмотр координат чертежа;
  • жесты зумирования и панорамирования для легкой навигации в больших чертежах;
  • работа в автономном режиме и синхронизация изменений при подключении к интернету;
  • поддержка внешних облачных хранилищ для просмотра чертежей в Google Drive, Dropbox, OneDrive и других службах;
  • ориентация чертежа с использованием GPS;
  • добавление комментариев и изображений, а также обратная связь с помощью канала проекта для повышения эффективности совместной работы;
  • предоставление другим пользователям общего доступа к проектам с помощью мобильного устройства;
  • публикация проектов в файлы PDF или DWF и обмен ими по электронной почте;
  • бесплатное дополнительное веб-приложение для удобного доступа к чертежам с помощью веб-браузера.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты AutoCAD 360:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыCAD

Отзывы о программе AutoCAD 360

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