AutoCAD 360 — официальное приложение AutoCAD для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно просматривать, создавать, редактировать и совместно использовать чертежи AutoCAD в любое время и в любом месте на мобильных устройствах и в интернете. Эффективные инструменты создания и редактирования чертежей позволяют существенно облегчить работу на объекте.

Мобильное приложение AutoCAD 360 предлагает множество функциональных возможностей и инструментов. Пользователи могут загружать и открывать 2D-чертежи DWG непосредственно из электронной почты или внешнего хранилища и просматривать файлы DWG во всех подробностях, включая внешние ссылки, слои и подложки изображений.

Чтобы получить доступ к инструментам создания и редактирования чертежей, необходимо обновить приложение до версии AutoCAD 360 Pro. Благодаря поддержке интерактивного и автономного режимов можно работать как в офисе, так и на объекте, и контролировать каждую деталь проекта, где бы вы ни находились.

Возможности: