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Autodesk Pixlr для iOS

Autodesk Pixlr 3.1 для iPhone, iPad

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Описание Autodesk Pixlr 3.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Autodesk Pixlr 3.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (82,42 Мб) Скриншоты Autodesk Pixlr 3.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Autodesk Pixlr 3.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Autodesk Pixlr 3.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Autodesk Pixlr - универсальный бесплатный фоторедактор для iOS-устройств, который предлагает пользователю все необходимые инструменты, фильтры и эффекты.

Основные функции:

  • Создание коллажей фотографий с помощью большого выбора компоновки, фона и интервала между ними.
  • Баланс цвета одним нажатием с помощью функции автоматического исправления.
  • Наложение нескольких фотографий и смешивание их с помощью функции двойной экспозиции для придания уникальности.
  • Стилизация изображения для имитации карандашного рисунка, эскиза краской, плаката и др.
  • Создание красивых селфи с помощью простых инструментов по удалению дефектов поверхности, устранению эффекта "красных глаз" или осветлению зубов.
  • Выделение одного цвета с помощью инструмента Color Splash или добавление эффекта размытия с помощью инструмента Focal Blur.
  • Большой выбор эффектов для создания желаемого изображения.
  • Изменение настроения фотографии с помощью наложений: возможность подчеркнуть тональность, приглушить яркие цвета или добавить сюрреалистические тени.
  • Создание маски фотографии с помощью захватов или наложения текста различных шрифтов на изображение.
  • Возможность выбора рамки в соответствующем стиле в конце процесса редактирования.
  • Придание новизны деталям с помощью обширного каталога дополнительных эффектов, наложений и рамок.
  • Возможность сохранения избранных эффектов и наложений с помощью кнопки "Избранное". 
  • Быстрое изменение размера изображения после редактирования.
  • Возможность предоставить друзьям доступ к вашим фотографиям напрямую через Instagram, Facebook, Twitter или по электронной почте.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Autodesk Pixlr:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФото - Редакторы

Отзывы о программе Autodesk Pixlr

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