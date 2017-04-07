Instagram 10.15 для iPhone
Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном устройстве
KeepSafe 7.12 для iPhone, iPad
KeepSafe - весьма полезное приложение, которое надежно скроет от посторонних глаз Ваши личные фотографии и видео
CamScanner 4.2.1 для iPhone
CamScanner - отличное мобильное приложение для iOS, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки, используя для этих целей камеру устройства
FaceApp 1.0.8 для iPhone, iPad
Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен принцип работы нейросетей, что делает ее схожей с такими программами как Prisma или MSQRD
500px 4.8.1 для iPhone, iPad
500px - официальный клиент для iOS-устройств популярного фотосообщества для поиска, обмена, покупки и продажи вдохновляющих фотографий
VSCO Cam 22.2 для iPhone, iPad
VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений