Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 Autodesk Pixlr - универсальный бесплатный фоторедактор для iOS-устройств, который предлагает пользователю все необходимые инструменты, фильтры и эффекты. Основные функции: Создание коллажей фотографий с помощью большого выбора компоновки, фона и интервала между ними.

Баланс цвета одним нажатием с помощью функции автоматического исправления.

Наложение нескольких фотографий и смешивание их с помощью функции двойной экспозиции для придания уникальности.

Стилизация изображения для имитации карандашного рисунка, эскиза краской, плаката и др.

Создание красивых селфи с помощью простых инструментов по удалению дефектов поверхности, устранению эффекта "красных глаз" или осветлению зубов.

Выделение одного цвета с помощью инструмента Color Splash или добавление эффекта размытия с помощью инструмента Focal Blur.

Большой выбор эффектов для создания желаемого изображения.

Изменение настроения фотографии с помощью наложений: возможность подчеркнуть тональность, приглушить яркие цвета или добавить сюрреалистические тени.

Создание маски фотографии с помощью захватов или наложения текста различных шрифтов на изображение.

Возможность выбора рамки в соответствующем стиле в конце процесса редактирования.

Придание новизны деталям с помощью обширного каталога дополнительных эффектов, наложений и рамок.

Возможность сохранения избранных эффектов и наложений с помощью кнопки "Избранное".

Быстрое изменение размера изображения после редактирования.

Возможность предоставить друзьям доступ к вашим фотографиям напрямую через Instagram, Facebook, Twitter или по электронной почте. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Autodesk Pixlr для Android

Autodesk Pixlr для Windows