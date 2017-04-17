HomeWiki для Windows

HomeWiki 1.0.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание HomeWiki 1.0.2Описание   Скачать HomeWiki 1.0.2СКАЧАТЬ (42,32 Мб) Скриншоты HomeWiki 1.0.2Скриншоты (3)   Статистика HomeWiki 1.0.2Статистика   Отзывы о HomeWiki 1.0.2Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

HomeWiki — домашняя База Знаний, которая содержит все необходимые инструменты для создания, хранения, обновления и содержания в актуальном состоянии всей необходимой информации. Доступно использование различных редакторов для ввода информации, поддерживаются большинство популярных форматов документов и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  • использование различных редакторов для ввода информации (RichText, SpreadSheet, MarkDown, Code, PlainText, Web, Html, tinyMCE, SummerNote, CKEditor, SCEditor и пр.);
  • поддержка большинства популярных форматов документов;
  • подключение сторонних редакторов;
  • хранение данных в виде каталогов (директорий);
  • быстрое создание и визуальное перемещение каталогов;
  • быстрое создание документов используя различные комбинации редакторов;
  • быстрое визуальное перемещение редакторов в пределах одного документа;
  • все созданные документы хранятся в виде Html файлов;
  • хранение комбинации используемых редакторов со всеми редактируемыми данными в них;
  • наличие встроенного браузера для вывода результата;
  • возможность делать скриншот всего экрана или заданного региона;
  • добавление в базу документов формата PDF (только чтение);
  • хранение каждого документа в виде одной Web страницы (*.html файла) позволяет легко обмениваться информацией;
  • копирование (ctrl+c) и вставка (ctrl+v) информации с Web сайтов в свои документы, в случае запрета копирования можно использовать встроенный инструмент - ScreenShot;
  • возможность встраивания изображений в документ или использовать ссылки на изображения;
  • возможность хранения личной базы на любом облачном хранилище данных (Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск и др.) с дальнейшим доступом к базе с любого мобильного устройства;
  • возможность установки метки для защиты от удаления документов и каталогов (директорий), символ ` в конце имени файла или директории запрещает их удаление из программы;
  • использование дополнительного редактора (SimpleEditor) для быстрого просмотра и редактирования исходных данных для любого используемого редактора или WebBrowser;
  • подсветка данных для нескольких языков программирования в редакторе CodeEditor;
  • легкое создание древовидной структуры базы в виде каталогов, их переименование и перемещение;
  • сортировка по имени или дате создания документов;
  • поиск документов и полнотекстовый поиск в содержании выбранных документов;
  • возможность одновременного вывода всех документов для каталога и всех его подкаталогов;
  • не требует инсталляции, может работать с флешки.
Скриншоты HomeWiki:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы

Отзывы о программе HomeWiki

Admin

Отзывов о программе HomeWiki 1.0.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Документы"
 

Бизнес Пак 7.7 (сборка 3231 от 10.04.2017)

Бизнес Пак - программа выводит платёжные поручения, счета-фактуры, книгу продаж, счета, накладные, в том числе формы Торг-12 и М-15, приходные и расходные кассовые ордера, прайс-листы, доверенности, ценники, объявление на взнос наличными, форма ПД (налог)

Моя смета 2009

Моя смета - Программа для составления смет и расчетов стоимости работ. Неплохое решение для небольших фирм и частных предпринимателей, занимающихся оказанием различного вида услуг.

Doki 2.8

Doki - бесплатная программа предназначенная для учета и систематизации различной информации и формирования HTML-документов

Фото на документы 8.30

Фото на документы - программа предназначена для автоматизации процесса подготовки фотографий на различные документы. Она позволяет по фотографии полученной с цифрового фотоаппарата или сканера подготовить фотографию заданного формата на любой документ

Полисы ОСАГО 1.0.9

Полисы ОСАГО - программа предназначена для заполнения бланков полисов ОСАГО. Может быть полезна страховым компаниям, страховым агентам, работающим с разными компаниями.

Регистрация документов организации 4.2

Регистрация документов организации - программа предназначена для регистрации и ведения входящей, исходящей корреспонденции и внутренних документов (приказов, распоряжений ит.д.) организации.

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

K-Lite Codec Pack

Calibre

ProgDVB

GPU-Z

XviD4PSP

Opera

Snappy Driver Installer

NetTraffic

Adobe Flash Player

CheMax Rus

CheMax

PicturesToExe

Rufus

Weather Watcher Live

Viber

SiSoftware Sandra Lite

Аура Леса - дневного и ночного

AIMP

Avidemux

iTunes

 
 