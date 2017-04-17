HomeWiki — домашняя База Знаний, которая содержит все необходимые инструменты для создания, хранения, обновления и содержания в актуальном состоянии всей необходимой информации. Доступно использование различных редакторов для ввода информации, поддерживаются большинство популярных форматов документов и многое другое.
Ключевые особенности программы:
использование различных редакторов для ввода информации (RichText, SpreadSheet, MarkDown, Code, PlainText, Web, Html, tinyMCE, SummerNote, CKEditor, SCEditor и пр.);
поддержка большинства популярных форматов документов;
подключение сторонних редакторов;
хранение данных в виде каталогов (директорий);
быстрое создание и визуальное перемещение каталогов;
быстрое создание документов используя различные комбинации редакторов;
быстрое визуальное перемещение редакторов в пределах одного документа;
все созданные документы хранятся в виде Html файлов;
хранение комбинации используемых редакторов со всеми редактируемыми данными в них;
наличие встроенного браузера для вывода результата;
возможность делать скриншот всего экрана или заданного региона;
добавление в базу документов формата PDF (только чтение);
хранение каждого документа в виде одной Web страницы (*.html файла) позволяет легко обмениваться информацией;
копирование (ctrl+c) и вставка (ctrl+v) информации с Web сайтов в свои документы, в случае запрета копирования можно использовать встроенный инструмент - ScreenShot;
возможность встраивания изображений в документ или использовать ссылки на изображения;
возможность хранения личной базы на любом облачном хранилище данных (Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск и др.) с дальнейшим доступом к базе с любого мобильного устройства;
возможность установки метки для защиты от удаления документов и каталогов (директорий), символ ` в конце имени файла или директории запрещает их удаление из программы;
использование дополнительного редактора (SimpleEditor) для быстрого просмотра и редактирования исходных данных для любого используемого редактора или WebBrowser;
подсветка данных для нескольких языков программирования в редакторе CodeEditor;
легкое создание древовидной структуры базы в виде каталогов, их переименование и перемещение;
сортировка по имени или дате создания документов;
поиск документов и полнотекстовый поиск в содержании выбранных документов;
возможность одновременного вывода всех документов для каталога и всех его подкаталогов;
Бизнес Пак - программа выводит платёжные поручения, счета-фактуры, книгу продаж, счета, накладные, в том числе формы Торг-12 и М-15, приходные и расходные кассовые ордера, прайс-листы, доверенности, ценники, объявление на взнос наличными, форма ПД (налог)
Фото на документы - программа предназначена для автоматизации процесса подготовки фотографий на различные документы. Она позволяет по фотографии полученной с цифрового фотоаппарата или сканера подготовить фотографию заданного формата на любой документ