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5 HomeWiki — домашняя База Знаний, которая содержит все необходимые инструменты для создания, хранения, обновления и содержания в актуальном состоянии всей необходимой информации. Доступно использование различных редакторов для ввода информации, поддерживаются большинство популярных форматов документов и многое другое. Ключевые особенности программы: использование различных редакторов для ввода информации (RichText, SpreadSheet, MarkDown, Code, PlainText, Web, Html, tinyMCE, SummerNote, CKEditor, SCEditor и пр.);

поддержка большинства популярных форматов документов;

подключение сторонних редакторов;

хранение данных в виде каталогов (директорий);

быстрое создание и визуальное перемещение каталогов;

быстрое создание документов используя различные комбинации редакторов;

быстрое визуальное перемещение редакторов в пределах одного документа;

все созданные документы хранятся в виде Html файлов;

хранение комбинации используемых редакторов со всеми редактируемыми данными в них;

наличие встроенного браузера для вывода результата;

возможность делать скриншот всего экрана или заданного региона;

добавление в базу документов формата PDF (только чтение);

хранение каждого документа в виде одной Web страницы (*.html файла) позволяет легко обмениваться информацией;

копирование (ctrl+c) и вставка (ctrl+v) информации с Web сайтов в свои документы, в случае запрета копирования можно использовать встроенный инструмент - ScreenShot;

возможность встраивания изображений в документ или использовать ссылки на изображения;

возможность хранения личной базы на любом облачном хранилище данных (Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск и др.) с дальнейшим доступом к базе с любого мобильного устройства;

возможность установки метки для защиты от удаления документов и каталогов (директорий), символ ` в конце имени файла или директории запрещает их удаление из программы;

использование дополнительного редактора (SimpleEditor) для быстрого просмотра и редактирования исходных данных для любого используемого редактора или WebBrowser;

подсветка данных для нескольких языков программирования в редакторе CodeEditor;

легкое создание древовидной структуры базы в виде каталогов, их переименование и перемещение;

сортировка по имени или дате создания документов;

поиск документов и полнотекстовый поиск в содержании выбранных документов;

возможность одновременного вывода всех документов для каталога и всех его подкаталогов;

не требует инсталляции, может работать с флешки.