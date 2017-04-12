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Гости Вашей страницы ВКонтакте для Android

Гости Вашей страницы ВКонтакте 6.4.0 для Android

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Описание Гости Вашей страницы ВКонтакте 6.4.0 для AndroidОписание   Скачать Гости Вашей страницы ВКонтакте 6.4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (7,06 Мб) Скриншоты Гости Вашей страницы ВКонтакте 6.4.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Гости Вашей страницы ВКонтакте 6.4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Гости Вашей страницы ВКонтакте 6.4.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Гости Вашей страницы ВКонтакте – если вы задумывались о том, как посмотреть посетителей вашей страницы ВКонтакте, то данное приложение вам будет полезным. Используя специальный алгоритм, утилита анализирует действия гостей и показывает подробную статистику просмотров.

Ключевые особенности приложения:

  • Отображение посетителей страницы.
  • Анализ действий пользователей.
  • Специальная ссылка-ловушка отслеживает всех, кто по ней перейдет.
  • Рейтинг самых популярных фотографий.
  • Рейтинг пользователей приложения.

В случае если пользователь зашел инкогнито на вашу страницу и не сделал никаких действий, он отображаться в статистике не будет.

Скриншоты Гости Вашей страницы ВКонтакте:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - другое

Отзывы о программе Гости Вашей страницы ВКонтакте

Admin

Отзывов о программе Гости Вашей страницы ВКонтакте 6.4.0 для Android пока нет, можете добавить...

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