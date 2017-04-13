RocketDock 1.3.5
RocketDock - Панель для быстрого запуска программ в стиле Mac OS - анимированная и с изменяемой степенью прозрачности
Winstep Nexus 17.1
Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного назначения в Mac OS
Startup Delayer 3.0 Build 366
Startup Delayer - простая программа для оптимизации процесса автозагрузки приложений в ОС Windows. Позволяет установить временную задержку и порядок для каждой программы в автозапуске, что снизит нагрузку на процессор
Start Menu 10 5.85
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и полезными возможностями для максимально комфортной работы за ПК
Navigator 2.0 build 15104
Navigator - программа для быстрого доступа к исполняемым файлам на компьютере. Необходимо всего лишь однажды указать местоположение файла и при наборе его имени Navigator сам откроет его
Tray Commander 2.4
Tray Commander - программа, позволяющая осуществить множество различных действий с Вашим компьютером: запускать программы, открывать папки, выключать и перезагружать компьютер, открывать/закрывать дверцу CD-ROM, запускать скринсейверы, вставлять текст и д