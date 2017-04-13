Wise Hotkey - утилита, с помощью которой вы сможете назначить пользовательские "горячие" клавиши в системе Windows. Представляет собой панель быстрого запуска с возможностью запуска приложений, открытия папок в проводнике и просмотра выбранных сайтов.

Задействует клавишу Alt в сочетании с основным числовым рядом 1-9, комбинации клавиши Ctrl и цифровым рядом на вспомогательной клавиатуре Num Lock, а также Ctrl в сочетании с F1-F12. Есть возможность установки своих комбинаций.

Особенности приложения: