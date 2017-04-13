Wise Hotkey для Windows

Wise Hotkey 1.1.8.32

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Описание Wise Hotkey 1.1.8.32Описание   Скачать Wise Hotkey 1.1.8.32СКАЧАТЬ (3,27 Мб) Скриншоты Wise Hotkey 1.1.8.32Скриншоты (5)   Статистика Wise Hotkey 1.1.8.32Статистика   Отзывы о Wise Hotkey 1.1.8.32Отзывы (0)  
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Wise Hotkey - утилита, с помощью которой вы сможете назначить пользовательские "горячие" клавиши в системе Windows. Представляет собой панель быстрого запуска с возможностью запуска приложений, открытия папок в проводнике и просмотра выбранных сайтов.

Задействует клавишу Alt в сочетании с основным числовым рядом 1-9, комбинации клавиши Ctrl и цифровым рядом на вспомогательной клавиатуре Num Lock, а также Ctrl в сочетании с F1-F12. Есть возможность установки своих комбинаций.

Особенности приложения:

  • Быстрое открытие:
    • различных программ
    • определенных папок
    • заданных интернет-страниц
  • Установка собственных комбинаций "горячих" клавиш
  • Простой и понятный интерфейс
  • Никаких дополнительных настроек
  • Возможность запуска с системой
Скриншоты Wise Hotkey:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $12.24
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБыстрый запуск, доступ

Отзывы о программе Wise Hotkey

Admin

Отзывов о программе Wise Hotkey 1.1.8.32 пока нет, можете добавить...

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